A- A+

Protesto "A culpa é sua, o corpo não": 1° clube de Daniel Alves, Bahia lança vídeo de protesto contra estupro O vídeo compartilhado nas redes sociais do clube faz parte de uma campanha iniciada no Dia Internacional da Mulher, com o objetivo de trazer a comunidade do futebol ao debate da violência sofrida pela mulher em nossa sociedade

Leia também

• Robinho pode pagar fiança e ter liberdade como Daniel Alves? Entenda

• Danilo, capitão da Seleção Brasileira, comenta casos de Robinho e Daniel Alves

• Dorival Júnior comenta casos de Robinho e Daniel Alves: 'Têm que ser punidos"

O Esporte Clube Bahia, primeiro time de futebol profissional em que o lateral-direito Daniel Alves atuou, lançou em suas redes sociais um vídeo abordando a violência sofrida pela mulher em nossa sociedade. O post faz parte de uma campanha iniciada pela instituição desportiva no Dia Internacional da Mulher (08 de março).

No vídeo, diversas falas e pensamentos machistas são despejados em cima de uma atriz que se encontra presa dentro de uma banheira suja. A cada frase dita, o nível d'água vai subindo enquanto ela luta para não sufocar.

Recentemente o tricolor retirou do seu museu uma imagem de Daniel Alves, condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual. A imagem do jogador em início de carreira ficava logo na entrada do espaço.

Veja também

Náutico Com fratura no tornozelo esquerdo, Robson Reis vira baixa por quatro meses no Náutico