Campeonato pernambucano A decisão e os homens de confiança: Náutico e Sport iniciam final do Estadual neste sábado (30) Náutico e Sport voltam a se encontrar na temporada, agora com o título estadual em jogo

O primeiro passo para erguer a taça do Campeonato Pernambucano 2024 deste ano será dado por Náutico e Sport neste sábado, a partir das 16h30. Final do Estadual mais recorrente dos últimos 15 anos, Timbu e Leão duelam pelo jogo de ida da decisão, no Estádio dos Aflitos, que terá presença apenas de torcedores alvirrubros. O campeão será conhecido apenas no jogo da volta, em uma Arena de Pernambuco só com rubro-negros, exatamente uma semana depois, também às 16h30.

Aal e Vaz

Apesar de contar com o fator mando de campo para a primeira parte do desafio, o técnico Allan Aal vem sofrendo com constantes desfalques no time e a ausência de uma manutenção tática com as mesmas peças. Nessas horas, exalta o histórico de atuação do 12º jogador, vindo das arquibancadas. “Estamos em um ano de reconstrução e reestruturação para colocar o Náutico onde ele merece. A nossa torcida é apaixonada e nós entendemos essa paixão. Seriedade não vai faltar, e se temos um desempenho positivo, bom, dentro de casa, é também por conta da nossa torcida, que sempre nos acreditou e apoiou. Queremos vitórias e alcançar os objetivos”, frisa.

O zagueiro e capitão do alvirrubro, Rafael Vaz, se posiciona com otimismo para ajudar os companheiros a erguer a taça. Ele diz que o time é "responsável, qualificado e preparado" e que joga mais forte com o empenho da torcida. “O nosso grupo, independente da idade, é muito responsável, qualificado e preparado. Esse é o momento. A oportunidade não aparece muitas vezes. Vamos chegar aos nossos objetivos finais. A casa é nossa e nós dependemos muito da torcida. Vai ser um grande jogo e nós vamos conseguir os nossos objetivos. Com o apoio deles, ficamos mais fortes”, garante.

Vaz lembra o avanço do Náutico às quartas de final da Copa do Nordeste, apesar da derrota para o América-RN por 1x0, e frisa que os objetivos estão sendo cumpridos pelo time, que tem como próxima meta a conquista da taça estadual. “Se o torcedor tem que estar empolgado, é agora. Nós já nos classificamos para a Copa do Nordeste e chegamos até a final do Pernambucano. O grupo veio com um propósito e nós estamos cumprindo. Tudo o que prometemos para nós mesmos, cumprimos. Agora é continuar trabalhando”, diz.

Soso e Thyere

Na condição de visitante, o treinador Mariano Soso não poderá estar à beira do gramado por receber cartão vermelho na semifinal diante do Santa Cruz. No entanto, não parece ter afetado a preparação do técnico para a partida. "Eu não poderei assistir e estar de frente, mas tenho uma comissão que pode trabalhar com capacidade e qualidade. Nós temos confiança nos jogadores que têm clareza quanto a conceitos e planos de jogos. Eles têm capacidade. Não vou estar presente, mas isso é irrelevante e insignificativo, porque eles são fortes e conscientes", minimiza.

Uma dessas peças de experiência e “confiança” do treinador é o zagueiro e capitão Rafael Thyere. “A gente vem crescendo no aspecto defensivo e espero que possamos fazer duas grandes partidas no sistema ofensivo também. Cada final tem sua particularidade. É uma alegria estar em mais um Pernambucano pelo Sport e chegar na final”.

Ficha técnica

Náutico

Vagner, Arnaldo, Rafael Vaz, G. Matos e Diego Matos; Sousa, M. Antônio e Patrick Allan; Luiz Paulo, Kauan Maranhão e C. Silva. Técnico: Allan Aal

Sport

C. França; Pedro Lima, R. Thyere, Luciano Castán e Felipinho (Nassom); Felipe, F. Domínguez e Lucas Lima; Barletta, Romarinho (Arthur Caíke) e G.Coutinho. Técnico: Mariano Soso

Local: Estádio dos Aflitos (Recife)

Horário: 16h30

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima. Assistentes: Clovis Amaral da Silva e José Romão da Silva Neto

Transmissão TV: Globo

