SANTA CRUZ "A estrutura que nos dão é a melhor", assegura novo lateral do Santa Cruz Às 15h do próximo sábado, Tricolor terá jogo-treino diante do Serra Branca, na Paraíba

Já tendo projetado uma “disputa sadia” com Toty, o novo lateral-direito do Santa Cruz, Welisson, anunciado pelo clube na primeira semana deste mês, não poupou elogios à estrutura oferecida ao elenco.

E lista algumas das instalações, tanto do estádio do Arruda quanto do Centro de Treinamento Ninho das Cobras, entre as justificativas para ter aceitado o desafio comandado pelo treinador Itamar Schülle.

"Um time com grandeza no cenário brasileiro, a estrutura que nos dão é a melhor, em questão de campo, Centro de Treinamento, academia, vestiário... eu creio que o grupo está aconchegado pelas qualidades que o clube está colocando", afirma.

Às 15h do próximo sábado (16), o Tricolor terá um jogo-treino diante do Serra Branca, em Campina Grande, na Paraíba (PB). A delegação pernambucana deixará o Recife por volta das 8h30.

Melhorias para começar 2024 com casa arrumada

O novo presidente da Comissão Patrimonial do Santa Cruz, Adriano Lucena, que também está à frente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE), conversou com exclusividade com a reportagem da Folha de Pernambuco e listou as mudanças que pretende implementar no clube coral ao longo da gestão do presidente Bruno Rodrigues. Confira os detalhes aqui.

