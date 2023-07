A- A+

Futebol "A fé tá na cobra coral": Gilberto Gil volta a declarar torcida ao Santa Cruz em rede social; veja Além do clube pernambucano, ele também diz simpatizar com Bahia, Santos, Cruzeiro, Fluminense e Grêmio no país

“Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar… que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral”. O trecho da música “Andar com fé”, lançada pelo cantor e compositor Gilberto Gil, em 1982, une dois pilares conhecidos intimamente pela torcida do Santa Cruz: a fé e a cobra coral, mascote do clube. Com Gil, não é diferente.



O artista aproveitou o Dia Nacional do Futebol, vivenciado anualmente em 19 de julho, para relembrar, através das suas redes sociais, a múltipla paixão que tem pelo esporte, voltando a mencionar que se considera torcedor do Santa Cruz, Bahia, Santos, Cruzeiro, Fluminense e Grêmio. Fora das fronteiras do Brasil, seu coração é unicamente Chelsea.



Em 2021, ele fez uma postagem no Twitter, onde pontuou como é a sua versão em estádios de futebol.

“Sou um torcedor discreto. Gosto de ir ao estádio e ficar quietinho, vendo o futebol”, escreveu ele, à época.

