Sport "A gente valoriza esse ponto", diz Enderson após empate do Sport diante do Ituano pela Série B O Leão conquistou o segundo empate jogando longe do Recife na segunda divisão

Em quatro jogos na atual edição da Série B, dois a menos que a maioria das equipes, o Sport conquistou duas vitórias e dois empates. Os triunfos foram obtidos na Ilha do Retiro, enquanto os resultados de igualdade aconteceram longe do Recife. Diante do Ituano, no último domingo (14), o Leão somou mais um ponto na segunda divisão. Enderson Moreira analisou o desempenho da sua equipe na partida.

"Acho que a gente começou bem até uns 30 minutos, tivemos um controle bom. Fizemos 1 a 0, quase nenhuma chance do Ituano. Depois no finalzinho, com o gol, eles criaram boas oportunidades. Últimos 15 minutos foram deles. No segundo tempo, o Ituano começou um pouco melhor e gradativamente nosso time foi tomando conta do jogo. Nos últimos 15 minutos, a gente foi superior e podia ter vencido o jogo", iniciou.

"Mas a gente precisa valorizar esse ponto fora de casa. Ano passado o Sport esteve aqui e teve uma derrota. Os primeiros pontos que o Ituano perde dentro de casa. Esse empatezinho pode fazer diferença lá na frente. A equipe do Ituano é bem treinada, com bons jogadores. A gente valoriza esse ponto acima de tudo", disse o treinador rubro-negro.

Enderson não demonstra preocupação com a falta de vitórias nos primeiros jogos fora de casa. De acordo com o técnico, o Sport tem time para vencer longe da Ilha do Retiro.

"Temos feito nosso dever de casa e não tem sido fácil. Do jeito que a gente está, daqui a pouco vamos conquistar uma vitória fora de casa. Temos time para isso. Demonstramos na partida, nos primeiros trinta minutos, principalmente. Se tivéssimos escolhido melhor algumas jogadas podíamos ter ampliado a vantagem nesse começo. No final, buscamos o resultado até o fim. Mesmo fora de casa, é uma característica do time jogar para vencer sempre", afirmou.

Na próxima quarta-feira (17), o Sport tem o duelo de ida contra o São Paulo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Sem tempo ideal para preparar os jogadores, o foco do treinador leonino é recuperar os atletas.

"A gente não tem tempo para nada em termos de treinamento. Nossa única preocupação é recuperar os atletas. Fazer com que seja a melhor possível para esse jogo gigante, contra um adversário extremamente tradicional com um grande treinador", relatou Enderson.

