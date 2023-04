A menos de duas horas de Sport x Coritiba, gramado da Ilha apresenta desgaste

A- A+

As chuvas que caíram na Região Metropolitana do Recife ao longo desta quarta-feira (26) têm preocupado os torcedores do Sport. Daqui a menos de duas horas, o Leão encara o Coritiba, pela confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil, na Ilha do Retiro. Em imagem recebida pela reportagem, percebe-se que o acúmulo de água afetou o gramado da casa rubro-negra, no entanto aparenta não apresentar poças como no período da manhã.

Vale lembrar que no mês passado, as fortes chuvas suspenderam o confronto entre Sport e ABC, pela semifinal do Nordestão. O duelo foi paralisado no início do segundo tempo e teve que ser disputado no outro dia, com o campo de jogo sem um grande acúmulo de água.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), a previsão é de chuvas isoladas durante o período da noite, com intensidade moderada. Nas últimas 24 horas, Recife acumulou 118,05 mm de água. Além disso, outra preocupação é a tábua de maré. Segundo as previsões, o pico deve acontecer depois das 20h30, na reta final da partida entre o Rubro-negro e o Alviverde.

