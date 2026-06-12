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COPA DO MUNDO 'A minha tristeza é que só tem um Neymar na seleção. E meia-boca', diz Müller Aos 34 anos, Neymar vem de seguidas lesões nas últimas temporadas. Às vésperas da Copa do Mundo, ele foi diagnosticado com uma lesão grau 2 na panturrilha

Campeão com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994, o ex-atacante Müller demonstrou desconfiança na capacidade do Brasil ir longe no Mundial deste ano, disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá. O comentarista apontou a falta de jogadores com o mesmo patamar técnico de Neymar e lamentou a lesão do atacante, que não vai estar disponível para a partida de estreia, contra o Marrocos.



Aos 34 anos, Neymar vem de seguidas lesões nas últimas temporadas. Às vésperas da Copa do Mundo, ele foi diagnosticado com uma lesão grau 2 na panturrilha direita e corre contra o tempo para ficar à disposição do técnico Carlo Ancelotti.





"A parte técnica do Neymar ninguém discute. A minha tristeza é que só tem um Neymar, e meia boca. Se a gente tivesse cinco ou seis, a gente estaria batendo de frente com a França, Espanha e Argentina, mas infelizmente não temos. Só temos um, que não será titular na Copa. Que ele entre em 20, 30 minutos, e que nesse pouco tempo, consiga fazer a diferença", disse Müller, durante a live diária "Seleção Estadão".



"A contusão de panturrilha é complicada, até pela idade do Neymar. O corpo já não responde como antes. Quando o jogador está na fase de transição ele faz movimentos básicos que são enganosos porque o jogador está controlando os movimentos e protegendo a perna contundida. O campo não. O campo denuncia, revela tudo. São coisas distintas", comentou Müller. "O Neymar acho que vai voltar somente na segunda fase", aposta.



O Brasil estreia na Copa do Mundo no sábado, 13, às 19 horas (de Brasília), contra o Marrocos, em Nova Jersey. O Grupo C do Mundial ainda conta com Haiti e Escócia.

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