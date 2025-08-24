A- A+

Memória Relembre: a noite que o Sport 'calou' o Palmeiras na inauguração do Allianz Parque Leão da Ilha fez 2 a 0 no Verdão transformou festa alviverde em pesadelo no Brasileirão de 2014

Na noite de 19 de novembro de 2014, o Sport surpreendeu e venceu o Palmeiras por 2 a 0, na inauguração do Allianz Parque, em São Paulo, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Diante de mais de 40 mil torcedores, o time pernambucano estragou a festa alviverde e entrou para a história como o primeiro visitante a triunfar no novo estádio.

Os saudosos Ananias e Joelinton

Dois jogadores que deixaram saudade na Ilha marcaram os gols da vitória naquela noite.

Ananias (que veio a falecer posteriormente no acidente aéreo da Chapecoense) abriu o placar no primeiro tempo e Joelinton (negociado depois com o Hoffenheim, da Alemanha) ampliou na etapa final, garantindo a vitória rubro-negra.

O resultado foi decisivo para a permanência do Sport na Série A, que terminou o Brasileirão em 10º lugar, com 51 pontos, terminando ainda com uma vaga na Sul-Americana de 2015.

Para o Palmeiras, a derrota aumentou a pressão na luta contra o rebaixamento. O Verdão chegou a ocupar a 17ª posição após a rodada e só escapou do descenso na reta final, encerrando a competição em 15º lugar.

Duelos seguintes

Nos anos seguintes, o Palmeiras transformou o Allianz Parque em sua fortaleza, somando seis vitórias e um empate contra o Sport. Ainda assim, a estreia do estádio segue marcada pelo triunfo histórico do Leão.

Sport e Palmeiras voltam a se enfrentar no Allianz Parque na próxima segunda-feira (25), agora pelo returno, em partida válida pela 21ª rodada da Série A

