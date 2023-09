A Ona Bet é confiável? Análise Completa

A- A+

O Ona Bet é um cassino online lançado nesse ano de 2023 pelos mesmos criadores da casa de apostas Esportes da Sorte e, apesar de ser muito recente, percebemos que tem sido bem aceita no mercado e por isso resolvemos fazer uma avaliação sobre a plataforma: como funciona, o que disponibiliza, seus métodos de pagamentos, se é confiável e outros detalhes que são importantes conhecer antes de utilizar seus serviços.

Como se cadastrar no cassino Ona Bet

Inicialmente analisamos como é o processo para se cadastrar na Ona Bet porque muitos cassinos online possuem métodos complicados, com muitas etapas e o jogador termina desistindo de jogar ou apostar. Mas percebemos que o site é muito funcional e de fácil entendimento até mesmo para os iniciantes. Em poucos passos, o jogador já fica apto a navegar pela plataforma e escolher como quer se divertir. O cadastro ocorre da seguinte forma:

1. Entre no site da Onabet clicando aqui e clique no botão “cadastrar-se” ou pode acessar pelo aplicativo Ona Bet app para criar conta;

2. No segundo passo, o jogador vai preencher o formulário disponível com seus dados pessoais: CPF, e-mail, usuário, senha, confirmação de senha e telefone;

3. Após completar o formulário com todos os dados solicitados, eles indicam para o jogador revisar as informações fornecidas para ver se estão todas corretas, ler os termos de uso e caso concorde, clicar em “Criar conta”;

4. Posteriormente, o jogador vai validar seu e-mail e já poderá acessar a plataforma.

Equipe de Suporte da Ona Bet

Outro item bem importante que fizemos questão de conhecer o funcionamento foi o serviço de suporte ao cliente, ele pode ser a chave para uma boa experiência de jogos online e por isso foi um dos primeiros itens de nossa lista de avaliação.

Observamos que o chat ao vivo é a principal opção de contato entre os jogadores da Ona Bet Casino, e confirmamos que a plataforma possui uma equipe disponível 24 horas nos 7 dias da semana, para lidar com qualquer questão que possa surgir.

A equipe é treinada para atender qualquer tipo de demanda que surgir: dúvidas quanto ao funcionamento da casa, à legalização, ao conteúdo, orientações na hora de preencher os dados ou questões referentes a suporte técnico. Comprovamos que realmente eles dão conta de toda essa demanda e isso já é um ponto bem positivo.

Formas de pagamento do Ona Bet

Assim como tudo tem se modificado e a tecnologia chegou para facilitar serviços que antigamente eram maçantes e burocráticos, o Ona Bet se preocupou em oferecer essa facilidade para o jogador na hora dele realizar tanto depósitos quanto saques. Sendo assim, passou a disponibilizar o Pix como uma forma de transação financeira segura, rápida e eficiente. Se antes havia aquela lentidão ao esperar compensação de boletos para poder se divertir, hoje em dia já não há essa lentidão.

Fizemos nosso cadastro na plataforma e efetuamos um depósito pelo Pix para testar a agilidade do processo e comprovamos que realmente em pouco tempo, já estávamos aptos para navegar pela plataforma. Da mesma forma, testamos como o saque é feito através do Pix e em pouco tempo, devido à instantaneidade do Pix, os lucros que havíamos ganho num dos jogos que testamos, já estavam disponíveis na nossa conta.

Então esse é um item comprovado e aprovado pela nossa equipe: a forma de pagamento do Onabet é eficiente, uma vez que, além de utilizar um tipo de transação financeira segura, é também eficaz por não adiar o momento da diversão.

Como saber se um cassino online é confiável?

Quando estamos pesquisando sobre os cassinos online e as experiências dos jogadores, sempre nos deparamos com essa dúvida e realmente ela é bem preocupante. São tantas as opções de cassino hoje em dia e cada um oferecendo tantas promoções e bônus que logo surge a incerteza se o que oferecem é real e seguro, então esse é mais um item essencial em nossa análise.

Fomos pesquisar mais profundamente sobre a confiabilidade do Ona Bet Casino e olha nossas confirmações:

- Inicialmente fomos observar como a empresa é avaliada pelo Reclame Aqui, porque sabemos que o Reclame Aqui é um site de reclamações contra empresas e percebemos que o Ona Bet é considerado confiável, com um índice de 99,6% das reclamações resolvidas, o que significa que a empresa tem uma resposta otimizada para a demanda de quem procura;

- Também fomos avaliar a regularização da empresa e este item também foi um ponto positivo: além de serem dos mesmos criadores da Esportes da Sorte que é uma empresa sólida no mercado, ela possui uma licença internacional de Curacão, habilitando seu funcionamento;

- Outro fator avaliado quanto à confiança da empresa foi o suporte ao cliente, mas dele já falamos em um dos itens acima e concluímos que o suporte é um recurso positivo do cassino;

- Por fim, fizemos questão de estudar sobre a política de privacidade da empresa: nesse item também há uma preocupação com a privacidade de dados dos usuários e verificamos que utilizam criptografia de ponta para manter o sigilo dos dados pessoais dos jogadores que se cadastram na plataforma.

Conteúdo que o cassino Ona Bet disponibiliza

Depois que analisamos toda a parte mais burocrática do cassino Ona Bet, como se cadastrar, se é confiável e forma de pagamento, passamos a avaliar a parte mais interessante que é o conteúdo propriamente dito. Navegando pela página, percebemos que o Onabet também disponibiliza apostas esportivas, mas o foco principal são os jogos de cassino, tanto os tradicionais como os jogos de slot e crash games.

Entre os jogos de cassino mais tradicionais, encontramos o baccarat, poker, bingo, blackjack e o mais tradicional de todos: a roleta. Percebemos que não existe só uma única modalidade de cada jogo mencionado acima, mas várias versões disponíveis de cada tipo de jogo, onde o jogador pode ir navegando e conhecendo como cada um funciona até escolher o estilo que mais gostar.

Se o jogador escolher a roleta, por exemplo, além de ter a possibilidade de jogar ao vivo com um crupiê disponível para qualquer dia e hora que acessar a plataforma, poderá escolher entre diversos tipos de roleta: Live Roulette, Mini Roulette, European Roulette, Roulette Classic e várias outras. Essa especificidade achamos bem interessante porque o jogador pode diversificar e experimentar as várias formas de jogar um mesmo jogo.

Quanto aos slots online e jogos de crash, eles são os mais procurados da plataforma, devido não só à sua dinâmica e simplicidade de gráficos, mas também porque as redes sociais estão cheias de influenciadores famosos indicando estes tipos de jogos e até dando dicas sobre detalhes deles. Entre os mais procurados da plataforma estão o Aviator, o Mines, o Spaceman e o Fortune Tiger. Mas existem ainda muitos outros que a cada dia apresentam mais e mais acessos por parte dos jogadores.

Popularidade dos jogos

- Fomos dar uma olhada e analisar o motivo do sucesso desses joguinhos e entendemos a razão deles serem em disparado, os mais queridos:

- São simples de aprender a jogar e até os jogadores de primeira viagem já conseguem obter lucros;

- As partidas são rápidas, o que promove uma dinâmica e ritmo bem envolventes;

- As temáticas são diversificadas, coloridas, atraentes e cheias e efeitos surpreendentes;

- A trilha sonora também não fica atrás, tornando os jogos animados e cativantes;

- Esses tipos de jogos possuem um RTP (Return To Play) alto, o que significa na linguagem dos jogadores facilidade de obter bons lucros.

Conclusão

A avaliação do Ona Bet Casino foi feita de forma bem detalhada. Não só verificamos o conteúdo deles através de leitura, como também fizemos os testes reais de cadastro, de depósito e saque, de apostas esportivas e em jogos, objetivando com isso, vivenciar a experiência como um jogador, para ao fim dela, poder avaliar a plataforma de forma positiva ou negativa.

Então chegamos à conclusão de que o cassino Ona Bet é uma plataforma séria e confiável, onde o usuário poderá realmente se sentir seguro para realizar seu cadastro e se divertir.

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

