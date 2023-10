A Pag Bet é confiável? Análise detalhada da casa de aposta

A- A+

Neste artigo, iremos avaliar a casa de apostas Pag Bet: como funciona; se oferece agilidade e segurança ao apostador na hora de realizar o cadastro, fazer pagamentos e saques; se a equipe de suporte da empresa é prestativa e realmente atende a demanda que surge e a confiabilidade da empresa no mercado.

A Pag Bet, como dito acima, é uma casa de apostas esportivas presente no mercado brasileiro desde 2021 e vem ganhando destaque principalmente pelas parcerias que tem feito com os clubes de futebol do Nordeste com o objetivo de alavancá-los no cenário nacional. A empresa é voltada para o mercado de apostas esportivas, mas também disponibiliza alguns jogos de cassino online.



Passo a passo para se cadastrar na Pag Bet

Escolhemos iniciar por esse item porque ele já nos dá um parâmetro de como funciona a Pag Bet. O passo a passo para se cadastrar, segue um roteiro tradicional, mas percebemos um diferencial: a empresa tem o cuidado de enviar um e-mail de confirmação para que não haja um cadastro de conta fake, o que dá mais segurança ao apostador. Veja abaixo como se cadastrar na Pag Bet aposta:

1. Cadastre-se na Pag Bet clicando aqui;

2. O jogador também pode escolher a opção de entrar pelo aplicativo Pag Bet app;

3. Na página de cadastro, ele vai precisar preencher todas as solicitações, informando seus dados pessoais;

4. Após preencher os dados necessários, o apostador deverá ler as regras e a política de privacidade clicando posteriormente em “concordo”;

5. Após esses passos iniciais, o jogador vai receber um e-mail de confirmação e sua conta só será ativada quando ele confirmar que criou o cadastro;

6. Só após essa confirmação, o apostador poderá acessar a página de pagamentos para depositar fundos na sua conta e iniciar as apostas.

Podemos pensar que a questão de confirmação de e-mail é só mais uma parte burocrática, mas se avaliarmos bem, esse simples passo pode evitar aborrecimentos futuros e quando se fala em segurança, toda medida é sempre bem-vinda.



Variedade de conteúdo da Pag Bet

Ao acessarmos a plataforma da Pagbet nos deparamos com uma grande variedade não só de modalidades esportivas, como também com diversos tipos de apostas disponíveis. No futebol, a incomparável paixão brasileira, a casa disponibiliza diversos campeonatos, tanto nacionais como internacionais como Campeonato Brasileiro, Mundial Sub-20, Libertadores, Copa do Brasil, Eurocopa e outros.

Além do futebol também há a possibilidade de apostar em UFC, vôlei, tênis, basquete, futsal, tênis de mesa, handebol e muitos outros. E um diferencial da Pagbet é que o apostador pode realizar apostas ao vivo e isso faz muita diferença devido as flutuações nas odds, ou seja, as chances de lucro são potencializadas ainda mais porque as odds são atualizadas em tempo real.



Como apostar na Pag Bet

Após pesquisarmos sobre o conteúdo que a Pag Bet disponibiliza para seus usuários apostarem, analisamos como as apostas são realizadas, qual o passo a passo que o apostador precisa fazer desde a hora que deposita fundos na conta até o momento de retirar seus lucros. Abaixo fizemos um resumo de como é feito esse processo de apostas:



1. Após realizar o cadastro e depositar fundos em sua conta, o apostador poderá começar a apostar entrando na plataforma e escolhendo o esporte que quer apostar;

2. Após selecionar a modalidade que quer apostar, deve escolher qual campeonato e partida daquele esporte que escolheu quer apostar;

3. Feito isso, irá escolher o tipo de aposta que quer fazer, se será a simples, a combinada ou a aposta ao vivo;

4. Por fim, o apostador deve inserir o valor que quer apostar e concluir o processo;

5. Caso tenha sorte e ganhe, deverá entrar na aba de “saques” para retirar seu lucro.

A Pag Bet paga mesmo?

Essa dúvida permeia o mundo das apostas online pela insegurança que o apostador tem ao escolher uma plataforma para se divertir. Mas quanto ao pagamento, verificamos que a Pag Bet paga sim e o processo de retirada dos lucros obtidos nas apostas é muito simples e ágil. Alguns sites que avaliamos possuem alguns requisitos e passos complicados que o apostador tem que cumprir para retirada dos ganhos, mas observamos que na Pag Bet não há burocracia.

E esse é um assunto importante a ser levado em conta na hora de escolher uma casa de apostas: é preciso conhecer bem os detalhes essenciais da casa para que a diversão seja completa e não ofereça dores de cabeça no futuro. Os detalhes essenciais se referem ao pagamento, à regularização, à segurança dos dados e a avaliação sobre a casa.



Como fazer depósitos e saques na Pag Bet

A forma como o apostador vai depositar e como vai sacar seus lucros diz muito sobre a seriedade da empresa. Algumas apresentam passos confusos e complicados que tardam não só o momento de acesso à plataforma para que o apostador possa se divertir, como também e principalmente, retardam ao máximo a retirada dos ganhos justos que obteve em suas apostas ou jogos online e por isso resolvemos analisar como são feitos os depósitos e saques na Pag Bet.

Fizemos uma simulação de depósito e de saque na Pagbet para testar se o que oferecem condiz com o que realmente ocorre. Ao realizar o depósito verificamos que a empresa oferece duas formas de pagamento: o Pix e o aplicativo para transações financeiras Astropay. O processo foi realmente simples de fazer e em pouco tempo, já estávamos habilitados para navegar pela plataforma e iniciar nossas apostas.

Da mesma forma, testamos como é feito o saque e foi descomplicado e rápido. Em pouco tempo os lucros que havíamos obtido num dos jogos já estavam disponíveis em nossa conta. Com isso ficou comprovado a simplicidade tanto no processo de depósito como no de saque.



A casa de apostas Pagbet é confiável?

Esta é outra dúvida da maioria dos apostadores e a insegurança faz muito sentido pela enorme quantidade de casas de apostas que têm surgido no Brasil, por isso fizemos uma pesquisa sobre essa questão. De acordo com a Reclame Aqui, das 162 reclamações sobre a Pagbet, 159 foram respondidas, ou seja, um índice de 98.1% de retorno por parte da empresa, o que demonstra que ela está atenta às necessidades e demandas dos seus apostadores, disponível para dar um retorno e com isso manter a satisfação do cliente.

Outro fator importante que avaliamos sobre a confiabilidade da empresa é a sua regulamentação e se possui licença para atuar no país. Segundo nossa pesquisa, a empresa é sim regulamentada e possui licença para atuar no Brasil. Ela é licenciada pelos órgãos de jogos de Curacao, uma vez que no Brasil só é permitido serviços de apostas se for de forma online.

E por fim, verificamos que a empresa possui uma preocupação legítima em manter o sigilo e a privacidade de dados dos seus apostadores, utilizando tecnologia de ponta. Não é à toa que ao verificarmos o passo a passo para se cadastrar na Pagbet, nos deparamos desde lá com medidas de segurança que aumentam a confiança no site.



Equipe de suporte

Conhecer antecipadamente quais os canais de comunicação que a empresa oferece e se são realmente funcionais, muitas vezes passa despercebido quando um apostador escolhe a plataforma para realizar suas apostas, mas esse item é essencial conhecer e por isso, também testamos a equipe de suporte da Pag Bet para saber se funciona bem.

Acionamos a equipe de suporte em diferentes horas, inclusive na madrugada, e com demandas diferentes para realmente testar seu cuidado e atenção para com o apostador e verificamos que a equipe é bem preparada. Levamos questões sobre depósito, cadastro, saques e suporte técnico e recebemos orientações pertinentes para cada caso. Comprovamos com isso que o suporte que a empresa oferece é funcional e de qualidade.



Conclusão

Após termos analisado importantes itens sobre a casa de apostas Pag Bet, chegamos à conclusão de que é uma casa confiável e atende todos os requisitos não só em relação à regulamentação e licença, como também percebemos que é uma empresa séria, que possui políticas de privacidade rigorosa para manter a segurança de seus apostadores. Ademais, a casa disponibiliza conteúdo de qualidade para proporcionar divertimento aos usuários, formas de depósito e saques simples e uma equipe de suporte pronta para atender toda demanda que surgir.

