A- A+

NÁUTICO "A pressão está mais no adversário do que em nós", diz técnico do Náutico sobre decisão nos Aflitos O Timbu encara o São Bernardo, no próximo sábado (26), em busca da classificação na Série C

Apesar do empate em 2 a 2 com o Brusque, neste sábado (19), o Náutico segue vivo na briga por uma vaga na próxima fase da Série C. Tudo o que a equipe precisa fazer é vencer o São Bernardo, no próximo sábado (26), nos Aflitos, para poder avançar ao mata-mata. Para Bruno Pivetti, por mais que a tarefa seja difícil, jogar em casa é um fator de diferença para o Timbu, que deverá usar os torcedores ao seu favor.

"O Náutico sempre foi muito forte dentro dos seus domínios. A pressão está mais no adversário do que em nós, a gente sabe da responsabilidade que temos, mas sabemos a força do torcedor e dos Aflitos. Então vamos usar isso a nosso favor para que a gente possa ser uma equipe predominante no jogo, agressiva nos duelos principalmente, para que a gente possa sair com o resultado e a classificação na próxima partida", afirmou o técnico.

Após o empate, o Náutico chegou à sétima posição do campeonato, com 26 pontos. Ainda assim, diversos outros clubes ainda jogarão na 18ª rodada, a exemplo do São Bernardo, que entra em campo na segunda-feira (21), contra o Ypiranga. Se vencer, o time chega a 28 pontos, o que passa ao Alvirrubro a responsabilidade de vencer a decisão do próximo sábado.

Para Pivetti, no entanto, apesar da qualidade do São Bernardo, o Náutico tem plenas condições de sair com a classificação, e o trabalho que será realizado durante a semana será baseado nisso.

"O São Bernardo é uma equipe que eu conheço bem. Acompanhei eles durante o Campeonato Paulista, e eles fizeram grande campanha. Passaram por uma remodelação do grupo de jogadores, mas acompanhei os jogos deles na Série C e é uma equipe competitiva. Mas acredito que vamos trabalhar bem durante a semana para sermos competitivos contra o São Bernardo, conquistarmos a vitória e, consequentemente, a classificação", finalizou.

Veja também

Futebol Veja como o Náutico pode avançar ao quadrangular da Série C