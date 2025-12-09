A- A+

FUTEBOL "A primeira divisão precisa ser a principal meta", diz Rafael Guanaes sobre 2026 no Mirassol Técnico que levou equipe para a Libertadores pela primeira vez venceu a categoria no Prêmio Brasileirão 2025

A trajetória do Mirassol na Série A do Brasileirão, que deu ainda a classificação para a Libertadores, colocou em destaque o técnico Rafael Guanaes, sendo alçado a uma dos grandes nomes da temporada.

Na noite desta segunda-feira, ele subiu ao palco para receber o troféu de melhor técnico masculino no Prêmio Brasileirão 2025, evento realizado no Rio de Janeiro.

Antes da cerimônia, Guanaes falou sobre o que espera do próximo ano, e o que já tem tem planejado para o time.

Ele chegou à equipe em março deste ano e seguirá em 2026. Entre as estratégias, o técnico disse que será de manter o que foi feito ao longo de 2025 e deu resultado, fazendo os ajustes necessários.

— Eu acredito que o Campeonato Brasileiro precisa ser o principal foco. Manter o time na primeira divisão precisa ser a principal meta do clube na competição. E o desafio realmente é maior. Por isso a gente precisa, antes de qualquer coisa, planejar bem. Isso o Juninho, o Paulinho, o doutor Edson, junto comigo, a gente já com muitos critérios, com muito respeito a tudo o que a gente já conquistou, mas sabendo que, a partir de agora, começa tudo do zero, e que o desafio é maior, então, a gente vai precisar fazer mais do que a gente fez esse ano.

O técnico falou da emoção de representar não só o clube Mirassol, mas a cidade e quem apoia o trabalho do time. Nesta segunda-feira, recebeu mais um reconhecimento importante: foi condecorado como o técnico da seleção do Bola de Prata, tradicional premiação dos canais ESPN.

— É um trabalho de muitas mãos, muitos pés, muitas mentes. E a gente conseguiu, sim, fazer algo extraordinário. Então, a gratidão e a alegria de poder vivenciar esse momento de começar uma competição que a gente era caçula, eu era caçula na competição, e conseguir jogar bem futebol, conseguir ter bons processos, ter um ambiente condizente com alto rendimento, terminar invicto em casa, conseguir manter nossos padrões dentro e fora de casa, então, muita coisa que a gente conseguiu, além da manutenção na série A, e a vaga direta na Libertadores acaba sendo algo muito impactante — declarou na chegada ao Prêmio Brasileirão 2025.

Guanaes falou de sua trajetória no futebol, de como foi conquistar espaço até chegar à série A do Brasileirão, um trabalho que, destaca, não foi conquistado sozinho.

— É sonho de criança. Eu não planejei ser treinador. Isso foi acontecendo na minha vida. Mas eu sempre fui um apaixonado por futebol, desde a época que eu jogava, que eu fui morar fora para estudar e busquei me preparar. Com certeza a realização de um sonho. Para ser sincero, eu não penso muito no meu umbigo não. Eu fico muito mais satisfeito de ter participado e construído com muitas pessoas, mas, obviamente, que eu lembro de tudo o que eu já passei, e conseguir estar aqui hoje é um privilégio — conta.



Reinaldo, lateral esquerdo do Mirassol, conquistou o Prêmio Brasileirão 2025 na categoria Melhores Laterais, que também teve Paulo Henrique, do Vasco. O camisa 6 falou da chegada de Rafael Guanaes e do fortalecimento da equipe no decorrer do campeonato, com resultados positivos, em especial em casa, onde se manteve invicto.

— Depois do primeiro jogo do Brasileirão, com a chegada do Rafael, não só eu, mas todo o grupo começou a acreditar muito no potencial da nossa equipe e com a coragem que ele nos dava durante a partida, o que a gente faz durante os treinamentos, os trabalhos, isso é de exaltar. Então, está sendo um ano maravilhoso e, graças a Deus, pude contribuir com gols, com assistência — disse o lateral.

O jogador falou sobre a temporada de destaque do Mirassol, e de seu empenho também fora de campo:

— Estou jogando em alto nível, independente de idade. Eu falo que idade é só um número. Mas o importante é o jogador se cuidar fora do campo, ter uma estrutura boa para trabalhar, como tem lá em Mirassol, então, isso aí é fruto de um trabalho coletivo, e de um cuidado também que eu venho tendo desde quando eu cheguei no Mirassol.

Veja também