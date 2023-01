Queniana Catherine Reline e ugandês Andrew Kwemoi conquistam a São Silvestre de 2022

A- A+

O corredor Andrew Kwemoi, de Uganda, venceu a tradicional corrida da São Silvestre de 2022 na prova da elite masculina, enquanto a Catherine Reline, da Quênia, conquistou pelo lado feminino. A prova aconteceu neste sábado, dia 31, com corredores de todos os estados e dezenas de nações que correram 15km de avenidas e ruas paulistanas.

A largada da 97ª Corrida Internacional de São Silvestre foi na Avenida Paulista, 2084 e a chegada foi na mesma Avenida Paulista, mas no número 900, em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero.

A queniana de 20 anos, que manteve a hegemonia do país na corrida, teve um tempo de 49min43s. As etíopes Yimer Wude e Kabebush Yisma fecharam em segundo e terceiro lugares, respectivamente. A brasileira Jenifer Nascimento cruzou a linha de chegada em quarto lugar, com 54min03s.

No masculino, o ugandês liderou a prova do início ao fim e venceu sem dificuldades, com um tempo de 44min42s. Esta foi a primeira vez que um corredor da Uganda conquistou a corrida da São Silvestre, onde a Quênia é o país que mais teve vencedores, 15 no total. O Brasil é o segundo colocado no ranking com 11 vitórias.

Joseph Panga, da Tanzânia, fechou a prova na segunda posição. Maxwell Rotich, de Uganda, terminou em terceiro e o brasileiro Fabio Jesus Ferreira ficou em quarto lugar.

Marilson Gomes dos Santos, em 2010, pela elite masculina, e Lucélia Peres, 2006, pelo feminino, foram os últimos brasileiros a conquistarem a prova que ocorre todo dia 31 de dezembro.

Ao todo, foram sete categorias na corrida: atletas cadeirantes, atletas cadeirantes com guia, atletas com deficiência, atletas de pelotão premium, atletas de pelotão geral, atletas de elite feminino e atletas de elite masculino.

Com exceção das categorias de elite, que contaram com os profissionais das classes A e B, os grupos determinados possuíram pessoas dos gêneros masculino e feminino disputando juntas.

