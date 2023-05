A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL A três rodadas do fim, Bayern e Dortmund disputam o título alemão ponto a ponto A diferença de um ponto de vantagem entre os dois, torna evidente o alto desempenho dos clubes na Bundesliga 22/23

O Bayern de Munique (1º), campeão das últimas 10 edições do Campeonato Alemão, tem apenas um ponto de vantagem sobre o Borussia Dortmund (2º), que no último fim de semana goleou por 6 a 0 o Wolfsburg (7º), a três rodadas do fim de uma das Bundesliga mais emocionantes dos últimos anos.

Após a derrota por 2 a 1 do Werder Bremen (12º) na semana passada, o Bayern recebe no sábado o Schalke 04 (15º), que voltou à primeira divisão há um ano e agora está na briga para não ser rebaixado novamente.

O técnico Thomas Tuchel terá à disposição o zagueiro francês Dayot Upamecano e o atacante camaronês Eric Maxim Choupo-Mouting, ambos de volta recuperados de lesão.

Também no sábado, o Dortmund tentará confirmar sua força como mandante (15 vitórias, três empates e apenas uma derrota entre todas as competições na temporada) contra o Borussia Monchengladbach (10º), com esperança de se manter na luta pelo título, que não vem desde 2012 - o último não vencido pelo Bayern de Munique.

O time auri-negro perdeu apenas cinco pontos de 45 disputados no Signal Iduna Park e contra o Mönchengladbach buscará sua 11ª vitória consecutiva.

A luta por uma vaga na próxima Champions League também é emocionante. RB Leipzig (3º), Union Berlin (4º) e Freiburg (5º) estão separados por apenas um ponto.

O Leipzig recebe no domingo o Werder Bremen, que está praticamente livre do risco de rebaixamento, enquanto Union e Freiburg se enfrentam direto no sábado.

Jogos da 32ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

Sexta-feira (12)

(15h30) Colônia x Hertha Berlim

Sábado (13)

(10h30) Bayern de Munique x Schalke 04

Union Berlin x Friburgo

Bochum x Augsburgo

Wolfsburgo x Hoffenheim

Eintracht Frankfurt x Mainz

(13h30) Borussia Dortmund x B. Moenchengladbach

Domingo (14)

(10h30) Estugarda x Bayer Leverkusen

(12h30) RB Leipzig x Werder Bremen

Classificação: Pts JVED Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 65 31 19 8 4 83 34 49

2. Borussia Dortmund 64 31 20 4 7 73 40 33

3. RB Leipzig 57 31 17 6 8 55 37 18

4. Union Berlin 56 31 16 8 7 44 32 12

5. Freiburg 56 31 16 8 7 46 38 8

6. Bayer Leverkusen 48 31 14 6 11 54 43 11

7. Wolfsburg 46 31 12 10 9 54 43 11

8. Mainz 45 31 12 9 10 51 46 5

9. Eintracht Frankfurt 43 31 11 10 10 51 49 2

10. B. Moenchengladbach 39 31 10 9 12 46 48 -2

11. Colônia 38 31 9 11 11 42 49 -7

12. Werder Bremen 35 31 10 5 16 49 60 -11

13. Augsburg 34 31 9 7 15 40 55 -15

14. Hoffenheim 32 31 9 5 17 42 52 -10

15. Schalke 04 30 31 7 9 15 31 59 -28

16. Estugarda 28 31 6 10 15 39 54 -15

17. Bochum 28 31 8 4 19 33 69 -36

18. Hertha Berlim 25 31 6 7 18 37 62 -25

