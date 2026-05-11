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FUTEBOL A uma semana da convocação, Neymar faz gol, ganha coro de Messi e é destaque na imprensa epanhola Atacante vive esperança de participar da 4º Copa do Mundo da carreira, mas falta de sequência e consistência física colocam convocação em dúvida

A convocação da seleção brasileira será realizada na próxima segunda-feira, às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Antes da divulgação da lista oficial, a pergunta que fica é óbvia: Neymar será chamado?

O jogador retornou ao Santos em janeiro do ano passado, visando recuperar-se física e mentalmente para disputar a sua quarta Copa do Mundo. Desde então, acumula 4 lesões e um procedimento médico, que já o deixaram de fora de 26 partidas, mais de 150 dias longe dos gramados no Brasil, sem contar com o tempo de recuperação da lesão diagnosticada ainda na Arábia Saudita, que não permitiu a reestreia imediata do jogador no Campeonato Paulista no início de 2025.

Desde que voltou ao Brasil, Neymar não conseguiu ultrapassar 7 partidas seguidas em campo. As maiores sequências foram no ano passado, no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro. No Paulista, jogou entre 5 de fevereiro, partida entre Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, até as quartas de final do torneio, em 2 de março, data da vitória do Santos sobre o Bragantino. Nesse período, fez 3 gols e deu 3 assistências.

No Campeonato Brasileiro, a maior sequência foi entre os dias 16 de julho, quando o Santos enfrentou o Flamengo na Vila Belmiro, Neymar marcou o gol da vitória, e 17 de agosto, quando o Santos sofreu seis gols do Vasco em casa. Nessa segunda sequência, também fez 3 gols.

Tirando essas sequências de sete jogos, Neymar somou no máximo três partidas seguidas nos campeonatos que disputou. Em 2026, não ultrapassou duas partidas seguidas no Campeonato Brasileiro e, no Paulista, jogou apenas dois jogos no total.

Num balanço geral da temporada de 2026, levando em consideração os dados presentes na plataforma Transfermarkt, Neymar acmula 1.116 minutos em campo contra 1.140, 16 partidas no total, fora dos gramados por lesões, suspensões e escolhas da comissão técnica.

Antes da convocação, Neymar tem mais duas partidas pelo Santos. Os dois jogos são contra o mesmo adversário, o Coritiba: a primeira partida é válida pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (13) — e decide a classificação do Santos para próxima fase — e o outro jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (17).

Destaque na imprensa espanhola

Apesar dos poucos jogos em sequência neste ano, o jornal espanhol AS destacou a atuação de Neymar contra o Bragantino, a última antes do anúncio da pré-lista da seleção brasileira.

Segundo o veículo, o camisa 10 do Santos fez “uma de suas melhores partidas dos últimos meses” justamente em um cenário de pressão para o Santos, que precisava vencer para deixar a zona de rebaixamento. O jornal ressaltou que o atacante apareceu em um jogo equilibrado para abrir o placar pouco antes do intervalo e conduzir a equipe a uma vitória considerada fundamental na Vila Belmiro.

Na matéria, o jornal destacou a participação ativa de Neymar durante a partida e acrescentou "a atuação do camisa 10 na Vila Belmiro foi a de um jogador ansioso para provar seu valor, conquistar a torcida e liderar o Santos", disse um trecho da matéria.

Messi e João Pedro concordam com convocação

Na última sexta-feira (08), Lionel Messi demonstrou apoio público a Neymar e afirmou que gostaria de ver o brasileiro disputando a Copa do Mundo deste ano. O capitão da Seleção Argentina de Futebol admitiu que não consegue ser totalmente imparcial ao falar sobre Neymar por causa da amizade entre os dois, mas destacou que o camisa 10 merece estar no Mundial.

"Se Neymar tem que ir para a Copa do Mundo? Eu não consigo ser muito objetivo porque ele é meu amigo. Obviamente eu adoraria que ele fosse, que coisas boas acontecessem com ele porque ele merece" declarou Messi em entrevista ao jornalista Pollo Alvarez publicada nesta sexta-feira no canal do YouTube Lo Del Pollo.

Messi defende presença de Neymar na Copa de 2026: 'Eu adoraria que ele fosse'

O astro do Inter Miami CF ainda ressaltou o peso histórico de Neymar em torneios internacionais e afirmou que o brasileiro sempre será tratado como um dos grandes nomes do futebol mundial enquanto seguir em atividade.

"Em Copas do Mundo, sempre queremos que os melhores estejam lá. E o Ney, enquanto estiver jogando, sempre será um deles", completou.

Em entrevista à TNT Sports, o companheiro de seleção e atacante do Chelsea, João Pedro, reforçou o coro pela convocação

"Neymar é o Neymar. Assim como o Messi é para a Argentina, o Neymar é para o Brasil. Neymar é o meu ídolo."

O jogador do Chelsea ainda não atuou com Neymar pela seleção e não escondeu a vontade de realizar este desejo.

"É um cara que eu não tive a oportunidade de jogar junto. Já encontrei ele graças ao Vinicius, numa festa dele. Acho que o Neymar é ídolo de quase todo mundo que está na seleção. Espero que ele possa estar na Copa e que eu possa estar com ele. Desejo muita saúde. Espero ver ele na Copa do Mundo", concluiu.

Confusão com Robinho Jr.

Ainda em meio às especulações sobre a convocação, Neymar se envolveu em uma confusão com Robinho Júnior, companheiro de Santos. O camisa 10 da Vila Belmiro deu um tapa no rosto do atleta de 18 anos durante um treino, há duas semanas. O episódio levou o Santos a instaurar uma sindicância interna e avaliar multas ou punição esportiva a Neymar.

Após a partida contra o Deportivo Recoleta pela Copa Sul-Americana, na última quarta-feira (6), Robinho Júnior assumiu ter levado o tapa, mas disse que desculpava Neymar e que não iria prestar queixa contra o camisa 10.

Robinho Jr. confirma que levou tapa de Neymar, mas aceita pedido de desculpas: 'Foi homem de assumir'

"Foi isso (levei um tapa no rosto), mas, como eu já disse, na hora ele já pediu desculpas. Na hora ele viu que tinha passado da medida, me pediu desculpas diversas vezes e eu já falei que as desculpas estão aceitas. Agora é focar nos resultados e no mais importante para o Santos", disse Robinho Jr. em entrevista à ESPN.

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