A- A+

SUPER BOWL A uma semana do Super Bowl, evento oficial da NFL no Brasil promete superar marca de 7 mil fãs NFL in Brasa terá três dias de atrações em São Paulo, incluindo a transmissão de 49ers e Chiefs

No próximo domingo (11), San Francisco 49ers e Kansas City decidirão o Super Bowl 58. E as emoções do maior jogo do futebol americano não se limitarão aos Estados Unidos. Um dos principais mercados consumidores do esporte no mundo, o Brasil será mais uma vez palco do "NFL in Brasa", evento oficial da liga no país, que recebeu 7 mil torcedores no ano passado.

Realizado mais uma vez em São Paulo, na ARCA, localizada no bairro da Vila Leopoldina, o evento terá como atração principal a transmissão ao vivo da partida decisiva, no Allegiant Stadium, em Las Vegas. Contudo, terá três dias (9, 10 e 11 de fevereiro), ao todo, de experiências relacionadas à liga. Os ingressos estão disponíveis por meio do site sympla.com.br.

Na noite do sábado (10), por exemplo, o "In Brasa Tailgate Show" será comandado pela banda CPM 22. Antes disso, os torcedores poderão se encontrar com Nat Moore e Mark Duper, lendas do Miami Dolphins, uma das equipes que mais explora o mercado brasileiro. A franquia é apontada como candidata para jogar no país, no jogo de temporada de regular que acontecerá por aqui neste ano.

Os três dias de programação incluirão opções gastronômicas em um churrasco no conceito tailgate, tradicional nos estádios norte-americanos, estações de jogo do futebol americano, loja oficial e espaço para a exposição de itens exclusivos das 32 franquias da NFL, além de conteúdos e materiais especiais de 49ers e Chiefs.

No ano passado, na edição de estreia, o "NFL in Brasa" recebeu os fãs em dois dias de programação. Com isso, já se tornou o maior evento de Super Bowl fora dos Estados Unidos, provando a força dos fãs brasileiros e do mercado nacional para a liga. Ele é criado e realizado pela Effect Sport, agência oficial da NFL no Brasil desde 2015.

O mercado brasileiro se destaca cada vez mais para a liga. A primeira partida em solo nacional, que será realizada na Arena Corinthians, em São Paulo, é uma importante conquista para a indústria esportiva geral do país. Data, ingressos e equipes que participarão do jogo são informações que a liga revelará em breve.

No total, segundo números da própria NFL, o Brasil tem mais de 38 milhões de fãs de futebol americano, sendo mais de 8 milhões considerados ávidos. Quando a Effect Sport passou a responder pela liga, pesquisa do Ibope Repucom apontava para pouco mais de 3 milhões de admiradores do jogo no país.

Informações sobre o NFL in Brasa 2024:

Local: ARCA - Av. Manuel Bandeira, 360 – Vila Leopoldina, São Paulo

Dias: 9, 10 e 11 de fevereiro

Horários:

Sexta (9): 18h até meia-noite

Sábado (10), primeiro horário: 10h às 17h

Sábado (10), segundo horário: 18h às 22h

Domingo (11), primeiro horário: 10h às 17h

Domingo (11), segundo horário: 18h até o fim do Super Bowl

Para mais informações, acesse nflinbrasa.com

Veja também

Futebol Sport anuncia saída do executivo Jorge Andrade