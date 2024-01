A- A+

SANTA CRUZ "A vitória não veio por detalhes", diz técnico do Santa Cruz após derrota para o Sport Com o resultado, o Tricolor está na quarta posição do Campeonato Pernambucano

O Santa Cruz sofreu uma dura derrota por 2 a 1 para o Sport neste sábado (20), pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano. Por mais que tenha se portado de forma organizada na maior parte da partida, um erro de saída de bola custou caro no fim da jogo e rendeu o segundo gol leonino.

Por mais que o resultado tenha dado fim aos 100% de aproveitamento do Tricolor até aqui no torneio, o técnico Itamar Schülle elogiou a postura da equipe, que "soube competir" com o adversário.

"Eu creio que o Santa Cruz fez um jogo muito consistente e equilibrado. Nós tivemos o jogo uma boa parte sob o nosso controle e criamos, no primeiro tempo, mais situações que o próprio adversário. Nos faltou, talvez, mais tranquilidade para definir e chegar no gol. Saímos atrás e, quando você tem uma equipe nova, essa foi a primeira vez que saímos atrás no resultado, mas a gente teve maturidade, equilíbrio soube passar por isso e buscar novamente o placar. Até tivemos oportunidade de virar o placar", começou.

"A gente construiu, ao longo dos 90 minutos, em um jogo muito importante para o Santa Cruz na camnhada que estamos. A vitória não veio por detalhes, de coisas que a gente comenta internamente, que a gente orienta sempre. E eu não gosto de ficar comentando, falando sobre erro aqui, erro ali, porque foram erros, como todos viram, coletivos. Então a gente tem que conversar, orientar e continuar fazendo o que estamos fazendo: trabalhar e evoluir. Mas o Santa Cruz se portou com caráter, com dignidade, soube competir e teve organização. Acho que esse é o caminho correto que o Santa Cruz está" completou Itamar Schülle.

Com o resultado, o Santa Cruz está na quarta colocação do Campeonato Pernambucano, com seis pontos. Na próxima partida, a equipe mede forças diante do Retrô, líder do Estadual com seis pontos. A partida acontece na quarta-feira (24), com mando de campo Tricolor, em local que ainda não foi definido. Inicialmente, o confronto aconteceria no Arruda, mas o estádio segue interditado por falta de laudos da Polícia Militar de Pernambuco que comprovem a segurança da estrutura.



Veja também

CLÁSSICO DAS MULTIDÕES Matheus Melo lamenta resultado do Santa Cruz contra o Sport: "É triste essa derrota"