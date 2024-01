A- A+

Náutico Aal celebra vitória do Náutico, mas reconhece queda de produção: "não estamos 100% no desportivo" Após resultado sobre o Flamengo de Arcoverde, treinador falou que time tem margem para evoluir na sequência do Estadual

Até pelo fato de ser o primeiro jogo oficial da temporada, a atuação do Náutico diante do Flamengo de Arcoverde esteve longe de ser das melhores, mas foi o suficiente para o Timbu garantir os três pontos na estreia pelo Pernambucano 2024. E como não poderia ser diferente, o técnico da equipe, Allan Aal, valorizou o resultado construído.

Em coletiva depois da partida, o treinador alvirrubro enfatizou que há margem para a equipe evoluir, e que a questão física é um fator primordial para o desempenho neste início de competição.

"Há diferença de nível físico, mas estamos no caminho certo. Óbvio que há margem para evoluir. Mas a apresentação, por se tratar de estreia, com pouca informação do adversário, que envolve questão emocional, tivemos o controle do jogo", pontuou.

"Cometemos alguns erros defensivos que poderíamos evitar, mas acho que de uma maneira geral o Náutico foi merecedor da vitória e até poderia ter tranquilidade que ampliaria o placar”, completou o treinador.

Com uma queda de rendimento na segunda etapa, o técnico alvirrubro detalhou que o time vive uma diferença de nível físico. Isso porque, durante a pré-temporada, o elenco foi ganhando peças pouco a pouco, conforme as contratações iam acontecendo. Agora, com todos à disposição, o treinador espera ter todos nivelados na sequência do campeonato.

"Existe uma queda de rendimento, porque os atletas não estão no mesmo nível desportivo. Não estamos 100% no desportivo, que é mental, físico e tático. Vamos evoluir conforme as partidas, com o trabalho do dia a dia. Nesses quase 30 dias de trabalho tivemos que esperar algumas peças chegarem. Mas acredito que daqui para a frente, trabalhando com o grupo todo, teremos condições de fazer jogos melhores", salientou.

