A- A+

Futebol Aal elogia volantes do Náutico, mas cita que é preciso contratar para suprir lesão de Igor Pereira Lorran e Marco Antônio tiveram boa atuação no Clássico dos Clássicos, diante do Sport, e devem continuar na cabeça de área

“Jogadores que se completam”. É assim que o técnico Allan Aal observa a parceria entre Lorran e Marco Antônio no meio-campo do Náutico. Titulares no Clássico dos Clássicos do último sábado (24), contra o Sport, nos Aflitos, a dupla foi elogiada pelo treinador, que explicou como construiu a ideia de montar a parceria.

"São jogadores que se completam. Tem características que se encaixam com facilidade. Marco Antônio é um meia de origem, jogador que está se adaptando cada vez mais na posição e tem uma imposição física muito grande. Contamos com ele. Lorran é mais experiente, conhece os atalhos do meio-campo. Vem se consolidando como um dos jogadores que mais rouba bola na equipe, melhorando em um quesito que, no começo da competição, eu via que precisava de ajustes, que é a alimentação após a recuperação da bola. Ele vem evoluindo, assim como Marco Antônio. Isso cria uma competitividade alta”, afirmou.

A parceria é recente. Lorran começou como titular, mas ao lado de Marcos Júnior. Depois, com a lesão, Marco Antônio entrou na vaga. Quando todos do trio estavam aptos, Júnior é quem acabou perdendo espaço.

“Lorran é um jogador importante. Vem de lesão. Ainda não está 100% fisicamente. Ele mostrou que dá uma tranquilidade maior para Marco Antônio jogar. Isso também faz Marcos Júnior descansar. É um jogador que veio de fora do País, em um ritmo diferente e sentiu a sequência de jogos. Caiu um pouco de rendimento. Com essa semana para recuperar, vai render da forma que esperamos”, apontou.

Meio será reforçado

Mesmo com elogios ao trio, Aal não escondeu que o Náutico está no mercado atrás de mais um volante. Lacuna que precisa ser preenchida após Igor Pereira, outro atleta do setor, romper o ligamento colateral medial do joelho direito. O prazo de retorno é de cerca de três meses.



“Estamos trabalhando diariamente. É difícil encontrar um jogador à disposição, que chegue suprindo essa carência numérica que temos. Estamos monitorando, negociando, conversando, mas não há algo concreto. Há muita procura, mas pouca oferta. Os campeonatos estão em andamento. Ninguém quer se desfazer de atletas, mesmo pagando multa. Procuramos soluções dentro do próprio elenco. Estamos atentos, mas sem algo definido”, explicou.



Mudança

Por determinação da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), o confronto entre Náutico e Afogados, válido pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano, sofreu alteração de data e horário. Agendado anteriormente para acontecer no domingo (3), às 16h30, o duelo agora foi antecipado para a sexta (1º), às 20h. O local segue o mesmo, no estádio dos Aflitos.

Veja também

Futebol Após nove anos, Santa e Central voltam a se encontrar em um mata-mata de Pernambucano