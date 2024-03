A- A+

Náutico Aal minimiza críticas por desempenho do Náutico e compara com classificação do rival O treinador alvirrubro valorizou a postura defensiva do Timbu e lamentou as chances perdidas no segundo tempo

O Náutico se classificou para a final do Pernambucano, mas não teve um desempenho que agradou a torcida. O Timbu perdeu para o Retrô por 1 a 0 neste domingo (17), na Arena de Pernambuco, e avançou nos pênaltis. O técnico Allan Aal ressaltou o desempenho defensivo e lamentou as chances perdidas no segundo tempo.

“No primeiro tempo eu não vejo uma satisfação ofensiva. Defensivamente não sofremos praticamente nada. Poderíamos ter tido mais mobilidade e ousadia na frente. No segundo tempo, tivemos duas ou três chances claras de definir a partida e sofrer menos', disse o treinador alvirrubro.

Allan Aal comparou a classificação do Náutico com a do rival Sport, que também precisou dos pênaltis no último sábado (16), contra o Santa Cruz. "Dá a impressão de que pro Náutico as coisas são mais fáceis. Nosso rival também teve uma classificação nos pênaltis e aí o mérito é pelo fato do adversário ter conseguido se defender”, argumentou o técnico.

Para o primeiro jogo da final contra o Sport, o comandante alvirrubro não vai contar com Paulo Sérgio. O centroavante foi expulso mais uma vez expulso após fazer gestos obscenos na comemoração da classificação.

“Assim que acabou a cobrança de pênaltis eu já saí e não vi ao vivo o que aconteceu. Vou procurar analisar com calma para conversar com o atleta e passar para a diretoria qualquer tipo de situação”, disse.

O Náutico volta a campo nesta quarta-feira (20). O Timbu visita o Sport pela sexta rodada da primeira fase do Nordestão.

