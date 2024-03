A- A+

Política Aaron Rodgers, astro da NFL, pode ser candidato a vice-presidente dos Estados Unidos Quarterback do New York Jets, Rodgers pode ser escolhido como vice na chapa independente dos EUA

Robert F. Kennedy Jr. abordou, nos últimos dias, o quarterback do New York Jets, Aaron Rodgers, e o ex-governador de Minnesota e lutador profissional Jesse Ventura sobre a possibilidade de tê-los como vice-presidente na chapa que concorrerá de forma independente nas eleições deste ano nos Estados Unidos, que deve opor Donald Trump (Partido Republicano) e Joe Biden (Partido Democrata). Rodgers e Ventura acenaram positivamente ao contato.

Kennedy confirmou, na terça-feira (12), que Rodgers e Ventura estavam no topo da sua lista. No entanto, não está claro se o cargo foi formalmente oferecido a algum deles, e Kennedy ainda está considerando uma lista de possíveis candidatos, segundo fontes próximas ao candidato. Kennedy disse que tem conversado com Rodgers “de forma bastante contínua” desde o mês passado e que está em contato com Ventura desde que o ex-governador o apresentou em um evento de campanha em fevereiro no Arizona.

Um representante de Rodgers não confirmou, nem negou a informação. O filho de Ventura, Tyrel Ventura, disse em uma mensagem de e-mail na noite de terça-feira que "ninguém pediu oficialmente ao governador Ventura para ser candidato à vice-presidência, então o governador não comenta especulações".

O envolvimento de Aaron Rodgers – que será o quarterback titular do New York Jets a partir de setembro, no auge da temporada de campanha – ou de Ventura poderia acrescentar o poder de estrela e o zelo independente à candidatura de Kennedy.

As pesquisas mostram que Kennedy obteve números aproximadamente iguais de votos tanto do presidente Biden quanto do ex-presidente Donald J. Trump – mas os democratas estão muito mais preocupados do que os republicanos com a possibilidade de que ele possa inclinar uma eleição acirrada para Trump. Os aliados de Biden têm trabalhado para impedir Kennedy de ser um candidato em todo o país.

Robert F. Kennedy Jr., de 70 anos, é advogado ambiental e descendente de uma famosa família democrata, e ganhou fama nos últimos anos por seu ceticismo em relação às vacinas e por promover teorias da conspiração sobre o governo federal americano e o aparato de saúde pública. Aaron Rodgers também tem abraçado cada vez mais o papel de celebridade provocadora e contrária por suas posições anti-vacinas, sobre saúde pública e sobre a pandemia do coronavírus.

Dentro de campo, Aaron Rodgers chegou ao New York Jets em 2023, depois de 18 anos no Green Bay Packers. A chegada do quarterback elevou a expectativa para a campanha dos Jets, mas a esperança acabou apenas na quarta jogada da temporada, quando Rodgers sofreu uma ruptura total do tendão de Aquiles.

O quarterback passou toda temporada de 2023 em recuperação e chegou a ficar disponível para retornar aos gramados em dezembro, mas isso não aconteceu, já que o New York Jets já não tinha mais chances de classificação para os playoffs da NFL.

