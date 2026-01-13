A- A+

NFL Aaron Rodgers despista aposentadoria após eliminação do Steelers na NFL Lendário quarterback de 42 anos pode estar aberto a jogar mais uma temporada por Pittsburgh

Após a eliminação do Pittsburgh Steelers para o Houston Texans na NFL 2025/2026, na madrugada desta terça-feira, todos os olhos ficaram voltados para o quarterback Aaron Rodgers. Havia a expectativa do lendário jogador de futebol americano decretar sua aposentadoria, mas o atleta de 42 anos despistou o seu futuro.

"Não vou tomar nenhuma decisão emocional neste momento", disse Rodgers ao ser questionado se este jogo influenciará sua decisão durante a coletiva de imprensa. "Foi um ano muito divertido. Tem sido um grande ano no geral na minha vida, e isso foi uma parte muito importante disso, vir para cá e fazer parte deste time. É decepcionante estar aqui agora com a temporada encerrada".

Aaron Rodgers havia afirmado antes do início da temporada que este poderia ser seu último ano no futebol americano profissional. No entanto, têm surgido rumores de que o quarterback pode estar aberto a jogar mais uma temporada por Pittsburgh, considerando o sucesso dele e da equipe durante a temporada regular.

"apenas me afastar um pouco e ter as conversas certas", disse ele ao ser perguntado sobre qual será seu processo para tomar uma decisão.

Rodgers começou sua carreira profissional na NFL em 2005. Ele foi draftado na primeira rodada pelo Green Bay Packers e permaneceu na franquia por 18 temporadas, conquistando um Super Bowl em 2011. Além da conquista coletiva, o jogador obteve quatro prêmios de MVP (jogador mais valioso, na sigla em inglês) em 2011, 2014, 2020 e 2021.

Na sequência, ele passou duas temporadas na franquia novaiorquina do New York Jets, mas uma ruptura do tendão de Aquiles deu um banho de água fria no jogador. Na partida de estreia, ele se lesionou e só conseguiu voltar na temporada seguinte. Ao todo, ele atuou em 18 partidas pela equipe.

Após alguns meses livre no mercado, Rodgers anunciou a ida para a franquia da Pensilvânia, em junho de 2025.

Em busca do Super Bowl

Com uma atuação defensiva dominante, o Houston Texans venceu o Pittsburgh Steelers por 30 a 6, fora de casa, no Acrisure Stadium. Na próxima fase dos playoffs, o time enfrentará o New England Patriots.

Com a classificação dos Texans, ficaram definidas as oito equipes que disputarão o Divisional Round. Na AFC, Houston enfrentará o New England Patriots, enquanto o Denver Broncos medirá forças com o Buffalo Bills. Já na NFC, o San Francisco 49ers visita o Seattle Seahawks, e o Chicago Bears encara o Los Angeles Rams.

