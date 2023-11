Já rebaixado, ABC encara o Juventude, que busca o acesso à Série A; veja onde assistir e escalações

A- A+

O Juventude enfrenta o ABC nesta terça-feira (14), às 21h30, no Estádio Frasqueirão, em Natal, buscando consolidar sua posição no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro e garantir o acesso à Série A. Atualmente em quarto lugar com 60 pontos, a equipe gaúcha encara o time potiguar, já rebaixado para a Série C, que não vence há 20 partidas. O clube alviverde está empatado em pontos com o Sport, porém, conta com uma vitória a mais.

A partida é crucial para o Juventude, que busca duas vitórias para assegurar a promoção à Série A. Em uma sequência de oito jogos sem derrota, o clube comandado pelo técnico Thiago Carpini, venceu o Ituano na última rodada, por 2x1.

De acordo com as estatísticas do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Juve possui atualmente 80,1% de chance de classificação, em contraste com os 37,7% do Sport.

O ABC, cumprindo tabela, tenta melhorar sua pontuação sob o comando de Argel Fuchs, enquanto o Juventude, mesmo sem alguns jogadores importantes, como Gabriel Taliari, busca manter a consistência que vem apresentando.

Onde assistir: SporTV e Premiere

Horário: 21h30

Prováveis escalações:

ABC: Michael, Alex Silva, Habraão, Fabrício e Romário; Daniel, Wellington Reis e Thonny Anderson; Welliton, Fábio Lima e Wallyson. Técnico: Argel Fuchs

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo (Dani Bolt), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jean Irmer, Jadson, Vini Paulista e Matheus Vargas; David e Erick Faria. Técnico: Thiago Carpini



