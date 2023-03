ABC x Náutico: confira escalações e saiba onde assistir

A- A+

Pernambuco x Rio Grande do Norte brigando por vaga na semifinal da Copa do Nordeste. Neste domingo (26), no Frasqueirão, ABC e Náutico se enfrentam, às 15h30, pelas quartas de final. Quem ganhar, encara Sport ou CRB na fase que antecede a decisão.



Jogando como mandante, o ABC não é derrotado desde janeiro de 2022, quando foi superado por 2x1 para o América/RN, pelo Campeonato Potiguar. De lá para cá, a equipe soma 22 vitórias e oito empates em jogos oficiais. A última vez que o Timbu derrotou o adversário longe do Recife foi em 2017, por 1x0, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nos demais encontros, nas edições de 2018 e 2019 da Série C, derrotas por 2x0.



O técnico do ABC, Fernando Marchiori, chegou em março do ano passado no clube e segue sem saber o que tropeçar no Frasqueirão, acumulando 19 vitórias e seis empates. Em compensação, o treinador alvirrubro, Dado Cavalcanti, nunca perdeu para os potiguares. Melhor: o aproveitamento é de 100%, com triunfos em trabalhos pelo próprio Náutico, além de Bahia, CRB, Paraná, Paysandu e Ponte Preta.





Onde assistir?



O confronto entre ABC e Náutico será transmitido no streaming “Nosso Futebol”.



Prováveis escalações



Ficha técnica



ABC

Simão; Alemão, Walfrido, Afonso e Márcio Azevedo;Daniel, Wellington Reis e Raphael Luz;Léo Ceará, Felipe Garcia e Maycon Douglas.Técnico: Fernando Marchiori



Náutico

Vagner; Diego Ferreira, Paulo Miranda (Anilson), Odivan e Diego Matos; Jean Mangabeira, Victor Ferraz e Souza; Kayon, Paul Villero e Jael (Júlio). Técnico: Dado Cavalcanti



Local: Frasqueirão (Natal/RN)

Horário: 15h30

Árbitro: Leo Simão Holanda (CE). Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Jose Moracy de Sousa E Silva (ambos do CE)

