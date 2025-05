A- A+

Série C ABC x Náutico: confira onde assistir e prováveis escalações do duelo pela Série C Partida entre o 14º e 13º colocados será disputada neste sábado (31), às 17h, no Frasqueirão

O Náutico vai buscar se recuperar na Série C longe de casa. Depois de um tropeço inesperado diante da Ponte Preta, nos Aflitos, na rodada passada, que tirou a chance da equipe entrar no G8 da competição, o Timbu visita o ABC, neste sábado (31), às 17h, no Frasqueirão, em confronto válido pela 8ª rodada.

O plantel dirigido por Hélio dos Anjos inicia a rodada na 13ª colocação, com oito pontos. A pontuação é a mesma do Elefante, que está uma posição atrás.

Com o campeonato chegando quase em sua metade, a matemática para o Náutico é simples. Se vencer, em Natal, o Alvirrubro volta a colar no grupo de classificação à próxima fase. Se tropeçar, pode ver os times da parte inferior da tabela começar a incomodar. Dois pontos separam o Timbu do grupo dos oito primeiros, mas também do Z4.

Para buscar os três pontos na capital potiguar, o Timbu terá que superar as adversidades encontradas no elenco. Durante a semana, Hélio dos Anjos teve que lidar com uma série de desfalques. Por isso, a expectativa é que o torcedor veja uma formação recheada de mudanças no Frasqueirão.

Do time titular nos últimos jogos, por exemplo, o treinador não poderá contar com Muriel, suspenso, além de Rayan, Arnaldo e Bruno Mezenga, lesionados.

Assim, Léo substitui Muriel de imediato na meta alvirrubra, enquanto no miolo de zaga, Felipe Santana e Índio brigam por uma posição ao lado de Carlinhos. Na lateral direita, Marcos Ytalo será acionado na vaga de Arnaldo. Já no ataque, Marquinhos foi testado como homem de referência, formando trio com Kelvin e Hélio Borges.

Ficha técnica

ABC

Felipe Garcia; Lucas Mota, Ian Carlo, Wendel, Octávio e Lucas Sampaio; Adeílson, Bruno Leite e Anderson Rosa; Danilo Alves e Matheus Martins. Técnico: Evaristo Piza.

Náutico

Léo; Marcos Ytalo, Carlinhos, Índio (Felipe Santana) e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan; Kelvin, Marquinhos e Hélio Borges. Técnico: Hélio dos Anjos.

Local: Frasqueirão (Natal/RN)

Horário: 17h

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Carlos Henrique Cardoso de Souza (ambos do RJ)

Transmissão: DAZN e Nosso Futebol+

