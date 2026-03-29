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Copa do Nordeste ABC x Sport: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Nordeste Enquanto Elefante busca primeira vitória, Leão tenta se manter 100% no torneio

Depois de estrear com vitória na Copa do Nordeste, diante do Jacuipense, o Sport vai buscar manter os 100% de aproveitamento na competição longe do Recife, na tarde deste domingo (29). Pela segunda rodada do torneio regional, a equipe pernambucana vai até Natal, mais precisamente ao Frasqueirão, onde encara o ABC, às 17h.

Enquanto o Leão inicia a rodada na vice-liderança do Grupo C, com três pontos, o Elefante vem de empate por 1x1 fora de casa, diante do Ceará, no Castelão, e ocupa o terceiro lugar do Grupo D.

Para o compromisso na capital potiguar, o Sport terá mais uma vez o auxiliar da casa, Márcio Goiano, no comando da equipe. Depois da recusa de Eduardo Baptista à proposta rubro-negra, a cúpula de futebol retomou a busca por um substituto para Roger Silva, demitido na última segunda-feira.

Contratações

Apesar da dificuldade para acertar com um novo comandante, a diretoria do Sport correu para reforçar o elenco para a sequência da temporada. Além da Copa do Nordeste, o Leão tem a Série B pela frente.

Nos últimos dias da janela de transferência, o clube anunciou as contratações do zagueiro Habraão, do lateral-direito Madson, do lateral-esquerdo Edson Lucas e do atacante Pedro Perotti. O quarteto, porém, não estará em Natal para o duelo deste domingo.

Outros que não estarão no duelo são o zagueiro Ramon e o atacante Gustavo Coutinho, negociados com Goiás e Atlético-GO, respectivamente.

Dúvidas na escalação

Ausentes diante do Jacuipense, o zagueiro Marcelo Benevenuto e o atacante Chrystian Barletta são incógnitas para a partida. Enquanto o defensor tem tratado uma lesão muscular na região anterior da coxa direita, o camisa 30 se recupera de um edema muscular na posterior da coxa direita. Pedro Martins, recuperado de entorse no tornozelo, deve ser relacionado.

Um retorno certo, na parte ofensiva, é o do atacante Iury Castilho. No jogo da estreia, o artilheiro da equipe na temporada foi preservado pela comissão técnica por gestão de carga. Clayson foi utilizado em seu lugar.

Ficha técnica

ABC

Matheus Alves; Cayo Tenório, Lucas Souza, Fabão e Jefferson; Edson, Jhosefer, Randerson e João Pedro; Luiz Fernando e Wallyson. Técnico: Gilmar Oliveira.

Sport

Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Zé Marcos e Felipinho; Zé Gabriel, Yago Felipe, Biel e Carlos de Pena; Iury Castilho e Zé Roberto. Técnico: Márcio Goiano.

Local: Frasqueirão (Natal/RN)

Horário: 17h

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Ledes José Coutinho Neto e Wesley Silva Santos (ambos da BA)

Transmissão: SportyNet

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