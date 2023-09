ABC x Sport: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem do duelo pela Série B

A- A+

Lados opostos da tabela, mas com desempenho igual nas últimas rodadas. Assim ABC e Sport se enfrentam às 21h30 desta sexta-feira (15), no Frasqueirão pela 28ª rodada da Série B. O Leão é o vice-líder da competição, com 47 pontos. O Elefante, por sua vez, está afundado na lanterna, com apenas 16 pontos. Nos últimos cinco jogos, porém, ambos vêm de três empates e duas derrotas.

Com poucas chances de escapar da queda, o ABC tem que tirar uma diferença de 12 pontos nas 11 rodadas finais. Contudo, a boa notícia para o duelo perante os pernambucanos é o retorno de quatro jogadores. Após cumprirem suspensão, Alex Silva, Wallace, Paulo Sérgio e Maycon Douglas ficam à disposição de Argel Fuchs.

Do lado rubro-negro, a pressão está grande, apesar da boa posição na tabela. Principalmente pela queda de rendimento nos últimos compromissos. Para a partida, Enderson Moreira também contará com voltas importantes. Sabino, Alisson Cassiano, Roberto Rosales e Ronaldo ficam à disposição do treinador depois de cumprir suspensão perante o Criciúma. O lateral venezuelano ainda defendeu a seleção de seu país nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias. O confronto em Natal ainda pode marcar a reestreia de Diego Souza com a camisa rubro-negra.

Onde assistir?

SporTV (Tv fechada) e Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

ABC

Michael; Alex Silva, Geovane, Fabrício e Jhonnatan; Ramon, Wallace, Nathan Melo, Matheus Anjos e Thonny Anderson; Paulo Sérgio.

Sport

Denis; Eduardo (Roberto Rosales), Alisson Cassiano (Thyere, Sabino e Felipinho; Fabinho, Ronaldo Henrique (Felipe) e Jorginho; Edinho (Labandeira), Peglow e Vagner Love.

Arbitragem

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistentes: Daniel Luís Marques (SP) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

