Premiação ABECC brilha no Prêmio Pernambuco Campeão O projeto atende 150 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social no Recife

A Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC) foi destaque no Prêmio Pernambuco Campeão, iniciativa do Governo de Pernambuco que homenageou os principais nomes do esporte estadual em 2025. A cerimônia ocorreu na última segunda-feira (29), no auditório da Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco (FCAP), no Recife.

A ABECC se destacou nas três modalidades oferecidas pelo projeto social, que atende 150 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social no Recife: karatê, taekwondo e judô.

No karatê, Vanessa Araújo foi eleita Melhor Técnica Feminina. A ABECC também conquistou os prêmios de Melhor Atleta Feminina Escolar e Melhor Atleta Feminina, com Sarah Schneider e Cailane Alcântara, respectivamente.

No taekwondo, os destaques foram Victor Matheus, escolhido Melhor Técnico Masculino, e Alícia Assunção, eleita Melhor Atleta Feminina do ano.

“Gratidão é o sentimento que define este momento. Essas conquistas são fruto de muito trabalho, dedicação e do esforço coletivo de uma equipe que tem a missão de transformar vidas. Os resultados são construídos a muitas mãos. Agradecemos especialmente ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes, por acreditar e ser parceiro da ABECC”, destacou a coordenadora-geral da ABECC, Thais Melo.



