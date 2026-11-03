ABECC conquista 26 medalhas na Copa do Brasil de Taekwondo

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O taekwondo da Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC) encerrou o calendário nacional de competições com 26 medalhas conquistadas na Copa do Brasil de Taekwondo, finalizada no último domingo (1º).

Entre os destaques estão Luiz Felipe, campeão nas categorias Juvenil e sub-21, e Lucas Wilky, que conquistou o ouro nas categorias sub-21 e Adulto.Todos os atletas faixas-pretas da ABECC, com exceção de um, estão classificados para o Grand Slam, competição que define os integrantes da Seleção Brasileira de Taekwondo.

“Estamos muito felizes com esse resultado. Encerrar o calendário nacional com 26 medalhas e ainda ter praticamente todos os nossos atletas faixas-pretas classificados para o Grand Slam é algo grandioso para uma equipe. Isso é fruto de muito trabalho, dedicação dos atletas e de toda a preparação realizada ao longo do ano. Temos muito orgulho dessa caminhada e do crescimento de cada um”, destacou o técnico da equipe. Víctor Matheus.

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