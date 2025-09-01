A- A+

Judô ABECC conquista nove medalhas e revela nova geração de judocas campeã Projeto social destaca talento feminino no Campeonato Pernambucano de Judô e forma atletas em comunidades vulneráveis

As judocas da Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC) brilharam na 2ª Fase do Campeonato Pernambucano de Judô, disputada no fim de semana em São Lourenço da Mata. O projeto social, que atende 150 crianças em situação de vulnerabilidade, garantiu nove medalhas, oito de ouro e uma de prata, e mostrou a força de uma nova geração de atletas.

Sub-11, Sub-18 e Sub-21

Na categoria Sub-11, Milena Yona, Agatha Sofia e Laysa Gabrielle conquistaram o lugar mais alto do pódio, enquanto Rhandelly Nawana levou a medalha de prata.

As vitórias continuaram no Sub-18, com Larissa Oliveira e Adriele Bianca garantindo dois ouros. Já no Sub-21, Rayane Cordeiro, Tamires Augusto e Taynara Maria confirmaram o domínio da ABECC ao conquistar mais três títulos.

Formação de atletas

Para a coordenadora geral da ABECC, Thais Melo, os resultados refletem o trabalho coletivo da equipe.

“É muito gratificante acompanhar essas conquistas individuais e coletivas, porque sinaliza que estamos seguindo na direção correta e que todo o esforço dos profissionais tem dado frutos”, destacou.

O técnico Anderson Felipe reforçou o impacto do projeto:

“A ABECC se tornou um celeiro de campeãs. Estamos formando uma nova geração que vem muito forte”, afirmou.

Com informaçõe da assessoria

