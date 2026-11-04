ABECC conquista título brasileiro de karatê em Caruaru
Equipe pernambucana superou 74 clubes, foi vice-campeã do Open Nacional e garantiu Bolsa Atleta 2027 para todos os competidores
A Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC), de Pernambuco, conquistou o título geral nas categorias sub-21, sênior e master da última etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê.
A competição foi realizada em Caruaru e reuniu 74 clubes de diferentes regiões do país.
Com o desempenho na disputa, todos os atletas da associação também alcançaram os critérios necessários para receber o Bolsa Atleta 2027. O benefício representa um incentivo financeiro para a continuidade da preparação e participação dos competidores em torneios.
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Open Nacional
Além do Campeonato Brasileiro, a ABECC disputou uma etapa do Open Nacional Pernambucano, na qual terminou com o vice-campeonato geral.
O resultado garantiu à equipe um lugar entre as cinco melhores do país na classificação da competição.
Técnica da associação e integrante da comissão técnica da Seleção Brasileira, Vanessa Araújo atribuiu os resultados ao planejamento e à dedicação dos atletas e profissionais envolvidos.
“Conquistar o título geral de uma etapa do Campeonato Brasileiro, diante de 74 clubes de todo o país, é motivo de muito orgulho. É o reconhecimento de um trabalho construído diariamente, com dedicação dos atletas, da comissão técnica e de todos que fazem a ABECC. Conseguir que todos os nossos atletas garantam o Bolsa Atleta 2027 é ainda mais significativo, porque representa uma oportunidade de continuidade e crescimento. Estamos muito felizes com os resultados e com o que essa equipe vem construindo para o karatê pernambucano e brasileiro”, destacou.