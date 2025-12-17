A- A+

Encerramento ABECC encerra 2025 com avanços e agenda de reconhecimento aos atletas Associação promove atividades de encerramento do ano e anuncia premiação para judô, caratê e taekwondo

A Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC) realizou, nesta quarta-feira (17), na sua sede, uma programação de encerramento que marcou o fim das atividades de 2025. O encontro reuniu alunos, familiares, colaboradores e parceiros em ações simbólicas de confraternização e balanço do ano, além de antecipar a realização da premiação “Melhores do Ano 2025”, marcada para esta quinta-feira (18).

Encerramento das atividades de 2025

A programação contou com a tradicional Aula da Saudade, a entrega de panetones em parceria com a Focus e a visita da Mamãe Noel, voltada às crianças atendidas pela instituição. As atividades marcaram o encerramento de um ano de trabalho contínuo nas áreas de educação e esporte, com participação direta de alunos e equipes técnicas.

Balanço do trabalho desenvolvido

Ao longo de 2025, a ABECC manteve ações voltadas à formação esportiva e educacional de crianças e adolescentes. Segundo a coordenadora geral da instituição, Thais Melo, o encerramento do ano também representa um momento de avaliação e planejamento.



“O momento é de agradecer a todos que caminharam conosco ao longo de 2025. Encerramos um ciclo, mas já pensando no próximo ano. O trabalho continua com foco na educação e no esporte como ferramentas de transformação social”, afirmou.

Premiação reconhece destaques do esporte

Como parte da programação de fechamento do ano, a ABECC promove nesta quinta-feira (18) a primeira edição da premiação “Melhores do Ano 2025”. A iniciativa vai reconhecer atletas do judô, do caratê e do taekwondo que obtiveram destaque em competições regionais, nacionais e internacionais ao longo da temporada.

Serviço

Evento: Premiação “Melhores do Ano 2025” - ABECC

Data: Quinta-feira, 18 de dezembro de 2025

Modalidades: Judô, caratê e taekwondo

Local: Sede da Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC)

Público: Atletas, familiares, colaboradores e convidados

Com informações da assessoria

Veja também