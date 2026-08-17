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futebol ABECC faz história no Brasileiro de Taekwondo com 12 medalhas O resultado colocou a ABECC como a equipe de Pernambuco com maior número de medalhas na competição

A Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC) encerrou com uma campanha histórica sua participação no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo, realizado em Brasília, entre os dias 12 e 16 de agosto. Com 15 atletas na competição, que reuniu 2.866 inscritos, a equipe pernambucana conquistou 12 medalhas, sendo quatro de ouro, três de prata e cinco de bronze.

O resultado colocou a ABECC como a equipe de Pernambuco com maior número de medalhas na competição, tanto no total quanto considerando a quantidade de medalhas por cor.

Entre os principais destaques está Alícia Assunção, que conquistou o título brasileiro pela terceira vez na categoria individual. Aos 17 anos, a atleta também chegou à final da categoria adulta, garantindo a medalha de prata, além de conquistar o ouro na disputa por equipes (TK3).

Outro grande destaque foi Adriely Rodrigues, que subiu ao pódio nas três categorias em que competiu. Ela conquistou bronze no Sub-21, bronze no adulto e foi campeã no TK3 feminino. Também foram campeões brasileiros no individual os atletas Fábio Guilherme, na categoria juvenil até 78 kg, e Lucas Wilky, no Sub-21 acima de 87 kg.

“Foi uma competição muito importante para a nossa equipe, pois conseguimos resultados muito expressivos, como o tricampeonato brasileiro da Alícia, que também foi vice-campeã no adulto e campeã no TK3. Adriely também teve uma participação excepcional, medalhando nas três categorias que disputou. Fábio e Wilky ainda conseguiram conquistar o título brasileiro. Fomos a equipe de Pernambuco com mais medalhas no campeonato, e isso mostra a força do trabalho que vem sendo desenvolvido pela ABECC”, destacou o técnico Vitor Matheus.

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