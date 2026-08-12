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Taekwondo ABECC leva 15 atletas ao Campeonato Brasileiro de Taekwondo, em Brasília Entre os destaques da delegação está Alícia Assunção, atual campeã pan-americana e medalhista nos Jogos Sul-Americanos da Juventude

De quarta (12) até domingo (16), a Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC) estará representada por 15 atletas que disputam o Campeonato Brasileiro de Taekwondo, que acontece em Brasília

Entre os destaques da delegação está Alícia Assunção, atual campeã pan-americana e medalhista nos Jogos Sul-Americanos da Juventude. A atleta chega à competição como uma das referências da equipe da ABECC, após importantes resultados conquistados ao longo da temporada.Para o técnico Víctor Matheus, a participação no Brasileiro representa mais uma oportunidade de crescimento para os atletas.

“Estamos levando uma equipe preparada e muito motivada. O Campeonato Brasileiro é uma competição de alto nível e será uma experiência importante para todos os nossos atletas. Mais do que buscar medalhas, queremos que eles tenham a oportunidade de competir, aprender e colocar em prática tudo o que vêm treinando. Estamos muito confiantes no trabalho que foi feito e vamos representar a ABECC da melhor maneira possível.”

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