Premiação ABECC premia Melhores Atletas do Ano e celebra histórias de superação Associação, além das atividades esportivas, oferece aulas de reforço de português e matemática e acompanhamentos nutricional e psicológico

Uma noite de gala para a Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã - ABECC. Foi assim a primeira edição da premiação “Melhores do Ano 2025” que reconheceu as conquistas dos atletas do judô, do caratê e do taekwondo que se destacaram em competições regionais, nacionais e internacionais.

O evento reuniu, na última quinta-feira (18), atletas, educadores e parceiros da instituição, com o intuito de reforçar o papel transformador do esporte na vida das cerca de 150 crianças e adolescentes atendidos pela ABECC que vivem em áreas de vulnerabilidade social do Recife. Além de valorizar os homenageados, a iniciativa representa um momento simbólico de reconhecimento ao esforço individual e coletivo, além de estímulo para que os jovens sigam acreditando em seus sonhos.

Foram homenageados em cada modalidade o “Atleta Destaque”, o “Atleta Revelação” e os “Melhores do Ano”. A programação contou ainda com um jantar de confraternização.

A ABECC, além das atividades esportivas, oferece aulas de reforço de português e matemática e acompanhamentos nutricional e psicológico, com o intuito de promover cidadania e inclusão social.



“Mais do que medalhas e troféus, celebramos conquistas pessoais, histórias de superação e o impacto positivo que o esporte exerce na construção de um futuro melhor para esses jovens. A ABECC reforça seu compromisso com o desenvolvimento humano e social, agradecendo a todos que tornam possível a continuidade do trabalho e a transformação de vidas por meio do esporte e da educação”, ressaltou a coordenadora geral da ABECC, Thais Melo.

Presente ao evento, a secretária de Esportes de Pernambuco, Ivete Lacerda, destacou a iniciativa: "É uma honra prestigiar entidades, como a Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã, que acreditam no potencial transformador do esporte. O orgulho bate ainda mais forte quando vemos talentos apoiados pelo Governo de Pernambuco serem destaque com o patrocínio dos programas Bolsa Atleta ou incentivo do Passaporte Esportivo. Além de todo o suporte oferecido pela ABECC, esse tipo de reconhecimento é essencial para motivar e inspirar nossos atletas pernambucanos. Vida longa à premiação Melhores do Ano!", ressaltou.



*Com informações da assessoria

