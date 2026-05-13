A- A+

Futebol ABECC se destaca no Pan American Open de Taekwondo, no Rio de Janeiro O destaque da equipe foi a atleta Alícia Assunção, campeã na categoria juvenil feminino até 63kg

A Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC) encerrou com medalhas a participação no Pan American Open de Taekwondo, realizado no último final de semana, no Rio de Janeiro. A competição reuniu atletas de alto rendimento de diversos países das Américas.

Representando Pernambuco e o Brasil, os atletas enfrentaram competidores do Chile, Uruguai, Argentina, México, além de titulares da Seleção Brasileira. O destaque da equipe foi a atleta Alícia Assunção, campeã na categoria juvenil feminino até 63kg. Ela também conquistou medalha de bronze na categoria sub-21 até 67kg.

Outros resultados expressivos da ABECC foram de Luiz Felipe, Saulo Kawa, Lucas Wilky e Maria Luiza, que conquistaram a medalha de bronze. A equipe foi comandada por Victor Matheus, técnico da ABECC e também integrante da comissão técnica da Seleção Brasileira Juvenil.

“Foi uma competição de altíssimo nível técnico, com atletas de seleções de vários países e grandes nomes do taekwondo brasileiro. Nossos atletas demonstraram muita dedicação, coragem e competitividade em cada luta. Estamos muito orgulhosos dos resultados conquistados”, destacou Victor Matheus.

A coordenadora geral da ABECC, Thaís Melo, também celebrou a participação da equipe no torneio internacional.

“Esses resultados mostram a força do projeto que desenvolvemos por meio do esporte. A ABECC acredita no potencial dos nossos jovens e segue trabalhando para transformar vidas, oferecendo oportunidades e levando nossos atletas para competir em grandes eventos nacionais e internacionais”, afirmou.

Veja também