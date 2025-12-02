Ter, 02 de Dezembro

Polêmica

Abel Braga aparece no BID de camisa rosa após declaração homofóbica em apresentação no Inter

"Cores não definem gêneros. O que define é caráter. O Internacional precisa de paz a muito trabalho", disse Abel

Abel Braga colocou 'panos quentes' em polêmica sobre sua fala em coletiva de apresentação no InterAbel Braga colocou 'panos quentes' em polêmica sobre sua fala em coletiva de apresentação no Inter - Foto: Mauro Pimentel/AFP

Envolvido em uma polêmica logo na sua chegada ao Internacional por causa de uma fala homofóbica durante entrevista coletiva de apresentação, o técnico Abel Braga voltou a chamar a atenção após ter sido inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

Na foto do registro, que o deixa em condições de comandar o time gaúcho contra o São Paulo, nesta quarta-feira, o treinador de 73 anos aparece usando uma camisa rosa. No discurso que gerou mal-estar no seu primeiro dia em Porto Alegre, Abel citou uma brincadeira feita com o diretor D'Alessandro. O estopim para a saia justa foi justamente a citação da camisa rosa como tema de discriminação. "Eu falei: 'Não quero a porra do meu time treinando de camisa rosa, parece time de viado'".

A declaração viralizou de forma negativa e Abel, que chega ao clube para tentar livrar o time do rebaixamento, se retratou por meio de uma postagem nas redes sociais.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Sport Club Internacional (@scinternacional)

"Coloradas e colorados, em primeiro lugar, reconheço que não fiz uma colocação boa sobre a cor rosa durante a minha coletiva. Antes que isso se prolifere, peço desculpas. Cores não definem gêneros. O que define é caráter. O Internacional precisa de paz a muito trabalho", diz parte do texto da postagem.

A equipe gaúcha vai a campo nesta quarta-feira e tem uma difícil missão. Enfrenta o São Paulo na Vila Belmiro, às 20h. Com 41 pontos, o Inter tem a mesma pontuação do Santos, mas fica em 17º lugar por ter um saldo de gols menor do que o rival.

O Santos também entra em ação nesta quarta-feira e viaja até o Rio Grande do Sul. O time do técnico Juan Pablo Vojvoda visita o Juventude, às 19h30, no Alfredo Jaconi.

