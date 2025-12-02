Abel Braga aparece no BID de camisa rosa após declaração homofóbica em apresentação no Inter

A- A+

Envolvido em uma polêmica logo na sua chegada ao Internacional por causa de uma fala homofóbica durante entrevista coletiva de apresentação, o técnico Abel Braga voltou a chamar a atenção após ter sido inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

Na foto do registro, que o deixa em condições de comandar o time gaúcho contra o São Paulo, nesta quarta-feira, o treinador de 73 anos aparece usando uma camisa rosa. No discurso que gerou mal-estar no seu primeiro dia em Porto Alegre, Abel citou uma brincadeira feita com o diretor D'Alessandro. O estopim para a saia justa foi justamente a citação da camisa rosa como tema de discriminação. "Eu falei: 'Não quero a porra do meu time treinando de camisa rosa, parece time de viado'".



A declaração viralizou de forma negativa e Abel, que chega ao clube para tentar livrar o time do rebaixamento, se retratou por meio de uma postagem nas redes sociais.

"Coloradas e colorados, em primeiro lugar, reconheço que não fiz uma colocação boa sobre a cor rosa durante a minha coletiva. Antes que isso se prolifere, peço desculpas. Cores não definem gêneros. O que define é caráter. O Internacional precisa de paz a muito trabalho", diz parte do texto da postagem.



A equipe gaúcha vai a campo nesta quarta-feira e tem uma difícil missão. Enfrenta o São Paulo na Vila Belmiro, às 20h. Com 41 pontos, o Inter tem a mesma pontuação do Santos, mas fica em 17º lugar por ter um saldo de gols menor do que o rival.



O Santos também entra em ação nesta quarta-feira e viaja até o Rio Grande do Sul. O time do técnico Juan Pablo Vojvoda visita o Juventude, às 19h30, no Alfredo Jaconi.

