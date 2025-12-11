A- A+

FUTEBOL Abel Braga voltou ao Inter 15 dias após cirurgia no coração para evitar queda Treinador reassumiu o clube em 30 de novembro e sua passagem durou oito dias

Abel Braga voltou ao comando técnico do Internacional em um dos episódios mais inesperados da temporada, e também um dos mais breves.

O treinador, de 72 anos, aceitou retornar ao clube no dia 30 de novembro com a missão urgente de evitar o rebaixamento à Série B, apenas 15 dias após passar por uma cirurgia no coração, a quarta ablação a que foi submetido.

O próprio Abel revelou o detalhe durante sua apresentação ao elenco, em vídeo de bastidores divulgado pelo clube nesta terça-feira.

— Na sexta-feira retrasada eu estava fazendo ablação no coração… É a quarta que eu faço. Essa é a pressão que o treinador sofre no Brasi — disse Abel ao grupo, destacando que só aceitou o chamado porque acreditava que era possível reverter o risco iminente de queda.

Desde 2022, ele não atuava como técnico e seu último trabalho havia sido como diretor técnico do Vasco, função que desempenhou até 2023. A convicção de Abel tinha uma origem clara: o primeiro tempo do Internacional no empate com o Santos por 1 a 1.

Segundo ele, aquele desempenho foi suficiente para indicar que havia condições reais de manter o clube na elite.

— Eu segui meu coração quando vim para cá, mas porque eu acreditava — afirmou após a vitória por 3 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, resultado que, somado aos demais da rodada final, garantiu matematicamente o Inter na Série A.

O vídeo divulgado pelo Inter mostra também a chegada de Abel a Porto Alegre. Recebido como um “super-herói”, o treinador fez questão de pedir calma aos torcedores que o aguardavam no aeroporto.

A passagem relâmpago de Abel durou oito dias. E, apesar do desfecho positivo, ele reiterou que não voltará a exercer a função de treinador.

— Vocês não me veem mais na beira do campo — garantiu. O Internacional passa neste momento por uma reestruturação completa no departamento de futebol, e ainda não há confirmação se Abel assumirá algum cargo administrativo no clube.

