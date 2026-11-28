A- A+

O tetracampeonato da Libertadores conquistado pelo Palmeiras neste sábado, em Montevidéu, com vitória na final sobre o Estudiantes, ajudou a consagrar o esquema de três zagueiros tão celebrado pelo técnico Abel Ferreira.



Técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, agora com 12 taças, o português sempre gostou que seu time fizesse a saída de jogo em uma linha de três atletas, não necessariamente zagueiros Muitas vezes, escalou um lateral - esquerdo ou direito - para ajudar nessa construção com os zagueiros.

O Palmeiras adotou de forma mais consistente a formação com três zagueiros depois da pausa para a Copa do Mundo de 2026. Mas o modelo só foi consolidado na reta final da temporada, a partir de setembro.



Foi depois da saída do meia-atacante Allan, vendido para o Manchester City em agosto, que Abel Ferreira decidiu apostar com mais ênfase nos três zagueiros, e não mais abriu mão desse sistema tático.



Alexander Barboza, o único reforço na janela de meio da temporada, foi contratado com essa ideia. O técnico português sempre quis manter uma sequência com três defensores confiáveis, o que não conseguiu no ano passado, quando tinha à disposição zagueiros frágeis tecnicamente, casos de Bruno Fuchs e Micael, este já fora do clube, hoje no Inter Miami, dos Estados Unidos.



Com Barboza ao lado de Murilo e do capitão Gustavo Gómez, o líder da zaga e da equipe, o Palmeiras passou a ser um time mais seguro defensivamente. E não necessariamente menos ofensivo, já que os laterais passaram a ter mais liberdade para atacar, e o time passou a ter sete atletas no campo ofensivo.



Giay, principalmente, se beneficiou desse sistema. Virtuoso na defesa, o lateral-direito aprendeu a atacar e foi, com o respaldo do trio defensivo, que deu suas primeiras assistências e marcou seus primeiros gols pelo Palmeiras. Gols importantes, incluindo nas quartas de final da Libertadores.



"Qualquer sistema pode ser ofensivo ou defensivo. No século XXI, todos já sabem que eu quero agressividade ofensiva", argumentou Abel Ferreira semanas atrás, em defesa do trio de zagueiros. "Quero o Marlon perto da área, o Andreas. Uma equipe com sete atacando e três equilibrando."



Com a posse de bola, Abel posiciona Giay pelo lado direito e Piqueréz aberto pela esquerda. Os dois abrem o campo e Marlon e Evangelista (Andreas em algumas partidas) ficam mais livres para apoiar o ataque, jogando já próximos dos meias do adversário.



Desde 2021, Abel responde esporadicamente sobre o tema. Já classificou como "limitadora" a discussão centrada apenas na quantidade de defensores da equipe e reforçou que a escolha depende das dinâmicas da equipe.



"Já disse que não sou treinador de sistemas, gosto de jogar de várias formas. O jogo não tem a ver com números, mas dinâmicas", ele defendeu em entrevista coletiva.

Veja também