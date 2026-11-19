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Abel Ferreira deu os parabéns ao Flamengo três dias antes de enfrentá-lo pelo título brasileiro. “Este título está entregue”, disse o técnico do Palmeiras na quarta-feira, depois da derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão.

Com seis pontos de vantagem e três rodadas pela frente, o Flamengo será campeão se empatar no sábado, em São Paulo. É o quarto Brasileiro seguido em que Abel aponta o rival como favorito ou dá a disputa por encerrada enquanto seu time ainda tem chance. Em uma dessas ocasiões, quem acabou levantando a taça foi ele.

2023 — O ano em que era estratégia

Abel começou cedo. Em 25 de junho, ainda na 12ª rodada, o Botafogo venceu por 1 a 0 no Allianz Parque, abriu oito pontos sobre o Palmeiras e ouviu do português que tinha “tudo para ser campeão”. Em agosto, Abel repetiu a avaliação depois de perder para o Fluminense e de ganhar do Cuiabá. Em 1º de novembro, veio a melhor oportunidade para mudar de ideia. O Palmeiras acabara de virar para 4 a 3 um jogo que perdia por 3 a 0 no Nilton Santos. Quem era o favorito? Para Abel, ainda era o Botafogo, o único que dependia de si.

Depois que o Palmeiras foi campeão e o Botafogo terminou em quinto, o auxiliar João Martins contou ao jornal português Expresso o que Abel havia dito à comissão técnica meses antes. “Vou dar-nos como fora do título, só para tentar que o Botafogo comece a sentir mais pressão de ser líder.” Sempre que perguntassem pelo campeonato, combinou o treinador, ele lembraria que o Botafogo só dependia de si. Foi o que fez até na noite do 4 a 3.

2024 — Um favor do São Paulo

O rival era outra vez o Botafogo, mas Abel esperou até a penúltima rodada. Em 4 de dezembro, o Palmeiras virou sobre o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão, e chegou à última rodada com três pontos de desvantagem. Precisava ganhar do Fluminense e torcer para o São Paulo vencer o Botafogo no Rio. “Está praticamente definido, o Botafogo joga em casa e vocês conhecem o futebol brasileiro”, disse Abel. No domingo, o Botafogo fez 2 a 1 no São Paulo, e o próprio Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o Fluminense.

2025 — Quase a mesma frase, na mesma rodada

Em 22 de novembro do ano passado, depois de um 0 a 0 com o Fluminense, também pela 35ª rodada, Abel disse que “o campeonato está entregue”. O Flamengo tinha quatro pontos de vantagem, dois a menos do que tem hoje. A escalação seguinte mostrou onde estava a prioridade do treinador. Com a final da Libertadores marcada para o sábado, mandou os reservas a Porto Alegre na terça-feira e perdeu por 3 a 2 para o Grêmio. O Flamengo ficou com as duas taças.

2026 — O favorito é o próximo adversário

Desta vez, o Palmeiras ainda tem duas finais a disputar, contra o Estudiantes na Libertadores e o Grêmio na Copa do Brasil. Só que, antes delas, Abel recebe justamente o adversário a quem já deu os parabéns. Uma vitória palmeirense no sábado reduz a diferença para três pontos, com seis em disputa. Um empate permite ao Flamengo comemorar o título no campo do rival.

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