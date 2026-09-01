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FUTEBOL Abel Ferreira é denunciado no STJD por chutar microfone em jogo entre Palmeiras e Mirassol A denúncia acontece poucos meses depois de Abel também ser punido pelo STJD por episódios envolvendo expulsões no Campeonato Brasileiro

O técnico Abel Ferreira foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta segunda-feira, por ter chutado o microfone na beira do campo na partida entre Palmeiras e Mirassol.



Além do treinador, também foram denunciados o árbitro João Vitor Gobi, o quarto árbitro Roger Goulart e o VAR Ilbert Estevam da Silva. Os integrantes da arbitragem terão de prestar esclarecimentos pela decisão de não expulsar Abel durante a partida.



O treinador foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição para conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva que não esteja prevista em outro artigo específico. A pena pode variar de um a seis jogos de suspensão.





Apesar da previsão de suspensão, o CBJD permite que a punição seja substituída por advertência quando a infração for considerada de pequena gravidade.



A denúncia acontece poucos meses depois de Abel também ser punido pelo STJD por episódios envolvendo expulsões no Campeonato Brasileiro.



Em abril deste ano, o treinador recebeu inicialmente uma suspensão de oito partidas pelos cartões vermelhos contra Fluminense e São Paulo. A defesa recorreu ao Pleno do STJD, que reduziu a punição, mas Abel ainda teve de cumprir sete jogos de suspensão.

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