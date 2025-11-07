Abel Ferreira e Filipe Luís concorrem a prêmio de melhor técnico do mundo; veja lista

A- A+

Os técnicos Abel Ferreira, do Palmeiras, e Filipe Luís, do Flamengo, finalistas da Copa Libertadores, foram indicados ao prêmio de melhor técnico do mundo em 2025 pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS na sigla em inglês).



Na lista de concorrentes, também aparece o brasileiro Tiago Nunes, comandante da LDU, semifinalista da competição continental nesta temporada. Enzo Maresca, do Chelsea, Luis Enrique, do PSG, Xabi Alonso, do Real Madrid, Hansi Flick, do Barcelona, são outros nomes de peso que concorrem à premiação.



Em cinco anos de trabalho, Abel Ferreira se tornou o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, com dez títulos, igualando a marca de Oswaldo Brandão. Entre as principais conquistas do português, destaque para o bicampeonato da Libertadores (2020 e 2021), duas edições do Brasileirão (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020) e três Paulistas (2022, 2023 e 2024). Em 2022, Abel também concorreu à premiação.





Já Filipe Luis, que assumiu o Flamengo em 2024, faturou uma Copa do Brasil (2024), uma Supercopa do Brasil (2025) e um Carioca (2025) com o time rubro-negro.



A votação ao prêmio da IFFHS é feita por jornalistas e especialistas de 120 países, que levam em conta o desempenho de janeiro a dezembro de 2025. Os vencedores serão revelados depois do dia 10 de dezembro.



Veja a lista completa de concorrentes



Antonio Conte (Itália) - Napoli



Diego Simeone (Argentina) - Atlético de Madrid



Enzo Maresca (Itália) - Chelsea



Hansi Flick (Alemanha) - Barcelona



Luis Enrique (Espanha) - PSG



Mikel Arteta (Espanha) - Arsenal



Simone Inzaghi (Itália) - Inter e Al Hilal



Unai Emery (Espanha) - Aston Villa



Vincent Kompany (Bélgica) - Bayern



Xabi Alonso (Espanha) - Bayern Leverkusen e Real Madrid



Abel Ferreira (Portugal) - Palmeiras



Filipe Luís (Brasil) - Flamengo



Gustavo Costas (Argentina) - Racing



Tiago Nunes (Brasil) - Universidad Católica-CHI e LDU de Quito



Vicente Sánchez (Uruguai) - Cruz Azul



Jesper Sørensen (Dinamarca) - Vancouver Whitecaps



Matthias Jaissle (Alemanha) - Al-Ahli



Shigetoshi Hasebe (Japão) - Kawasaki Frontale



Krunoslav Jurcic (Croácia) - Pyramids



Miguel Cardoso (Portugal) - Mamelodi Sundowns

