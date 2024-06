Abel Ferreira se torna técnico mais longevo da história do Palmeiras: 'Motivo de orgulho'

A- A+

Mesmo em um dia sem jogo, Abel Ferreira alcançou mais uma marca histórica no comando do Palmeiras nesta terça-feira (25). O português se tornou o técnico mais longevo do clube em uma única passagem. São três anos, sete meses e 20 dias, superando recorde que pertencia a Oswaldo Brandão - três anos, sete meses e 19 dias, entre 1971 e 1975.



Como iniciou sua trajetória no time paulista em 5 de novembro de 2020, Abel acumulou nesta terça um total de 1.328 dias à frente da equipe. Oswaldo somou 1.327 dias, entre 24 de novembro de 1971 a 13 de julho de 1975.



"O bilhete era para ser de três ou quatro meses e estamos aqui há quase quatro anos. Eu já disse várias vezes: nós não andamos à procura de recordes, eles surgem de forma natural em função do trabalho que todos fazemos aqui", comentou Abel.

Desde que estreou pelo Palmeiras, na vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, em casa, na Copa do Brasil de 2020, Abel vem quebrando marcas históricas. No momento, ele divide com Oswaldo Brandão o recorde de títulos do clube, com 10 conquistas E é o treinador com mais finais no time: 13 em 18 torneios.



Abel é o técnico estrangeiro com mais troféus no futebol brasileiro e o único que carrega em seu currículo os títulos da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, do Estadual, da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil.



"Se há alguém verdadeiramente responsável por essa marca, são os nossos jogadores, porque são eles que fazem as coisas acontecerem, são os verdadeiros protagonistas. Se realmente chegamos a esse recorde, tem muito a ver com isso, com tudo aquilo que se faz dentro do clube. Logicamente, para nós, da comissão técnica, é um motivo de orgulho. É com grande gosto e orgulho que continuo a ser treinador do Palmeiras", afirmou o técnico.

Confira a lista dos técnicos mais longevos do Palmeiras em uma única passagem:



Abel Ferreira: 1.328 dias (de 05/11/2020 a 25/06/2024)



Oswaldo Brandão: 1.327 dias (de 24/11/1971 a 13/07/1975)



Luiz Felipe Scolari: 1.101 dias (de 22/06/1997 a 27/06/2000)

