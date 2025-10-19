A- A+

FUTEBOL Abel Ferreira reclama de arbitragem após Palmeiras perder para o Flamengo: "Pênalti não marcado" Treinador reclamou de um pênalti sobre Gustavo Gomez não confirmado e o que foi marcado sobre Pedro

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, comentou a derrota para o Flamengo neste domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. E falou sobre os lances polêmicos de arbitragem. Um pênalti sobre Gustavo Gomez não marcado e o que foi marcado sobre Pedro.

- Não quero falar de arbitragem. Os lances estão ai. Tivemos mais um pênalti não marcado. Tenho sido expulsos, falei sobre os árbitros nos últimos cinco anos. Dizem que eu sou chato, que fui contra a profissionalização. As imagens estão aí. Não é minha função. Pedro também tira vantagem da queda do Fucks. Com este árbitro as coisas não funcionam bem para a gente. Todos temos que melhorar e os árbitros também têm que melhorar; - afirmou o treinador português.

O time paulista foi superado pelo rival carioca no Rio, pelo placar de 3 a 2. Arrascaeta, Pedro e Jorginho marcaram para o Flamengo. Vitor Roque e Gustavo Gomez descontaram.



Agora, as duas equipes estão com 61 pontos, mas o Palmeiras lidera a tabela do Brasileiro por conta de uma vitória a mais no torneio.

- Estou orgulhoso da minha equipe, tem fatores que não controlamos e temos que seguir em frente. Enfrentamos uma boa equipe, com jogadores que não precisam de muitos toques para concluir. Tivemos erros de passes. No pênalti o Bruno Fucks poderia evitar, mas temos que ver o que aconteceu antes. Se fosse basquete era falta de ataque. Pedro dá um empurrão e tira vantagem. E ainda houve falta no Vitor Roque antes. Mas o árbitro que decide - completou Abel.

