A- A+

FUTEBOL Abel vive dilema em semana que pode decidir a temporada do Palmeiras; entenda Além de reverter derrota para LDU, na Libertadores, Palmeiras tem confronto direto pelo topo do Brasileirão

Abel Ferreira vai poupar ou não os titulares do Palmeiras contra o Cruzeiro, neste domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro? Correrá o risco de sobrecarregar os jogadores com a terceira partida consecutiva ou optará por poupar atletas pensando na partida de volta contra a LDU, na Libertadores?

O calendário apertado torna a escolha de Abel ainda mais complexa. Caso o Flamengo perca neste sábado, o técnico terá a opção de poupar titulares contra o Cruzeiro sem comprometer a liderança, preservando forças para tentar uma virada histórica na Libertadores. Mas, se o Flamengo vencer ou empatar, porém, a decisão será mais delicada, exigindo equilíbrio entre manter a ponta no Brasileiro e buscar a classificação continental.

O Flamengo está empatado em 61 pontos com o Palmeiras, mas atrás na classificação por causa do número de vitórias (19 a 18). O time enfrentará o Fortaleza, neste sábado, fora de casa. Tem também jogo da Libertadores na próxima semana: vai à Argentina enfrentar o Racing, na quarta, mas joga pelo empate após vencer a ida por 1 a 0.

O Cruzeiro, rival deste domingo do Palmeiras, teve semana livre para se preparar para o jogo das 20h30 (de Brasília). A equipe mineira é a terceira colocada, com 56 pontos, a cinco do Palmeiras, e com um jogo a mais.

Ao menos duas mudanças Abel será obrigado fazer: Piquerez foi expulso após a partida contra o Flamengo, no último compromisso no Brasileirão, e deverá dar lugar a Jefté. E o meio-campista Aníbal Moreno, que passou por exames, teve diagnosticado um edema na panturrilha esquerda. Ele será desfalque do Palmeiras neste domingo. Ele não jogou contra a LDU.

Abel só tem duas opções para primeiro volante contra o Cruzeiro: escalar Emiliano Martínez, reserva imediato, ou improvisar o zagueiro Bruno Fuchs na posição (o que já aconteceu nas goleadas contra Juventude e RB Bragantino neste Brasileirão). E nenhum dos dois está em boa fase.

Já Allan recebeu efeito suspensivo na noite de sexta e em compensação está livre para atuar. Na noite desta sexta-feira, o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) concedeu ao clube a liberação para o jogador atuar até a data de um novo julgamento. Allan foi punido pelo STJD com dois jogos de suspensão por uma expulsão na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no fim de julho, pelo Brasileirão.

Abel foi bastante criticado no jogo de ida contra o LDU. Vindo de uma derrota para o Flamengo, pelo Brasileiro, no Maracanã, ele fez três mudanças na escalação: tirou Bruno Fuchs, Aníbal Moreno e Maurício, acionando Murilo, Emi Martinez e Raphael Veiga nas posições. O time tomou três gols já no primeiro tempo.

Veja também