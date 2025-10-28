A- A+

Golfe Aberto de Golfe do Caxangá chega a quadragésima edição nesta quinta-feira (30) Torneio tradicional do Nordeste vai até domingo (2), no Caxangá Golf & Country Club, na Zona Oeste do Recife

Um dos torneios mais tradicionais do esporte no Brasil, o Aberto de Golfe chega a sua 40ª edição no Caxangá Golf & Country Club, na Zona Oeste do Recife, entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro.

Válido para o ranking nacional da modalidade, o campeonato é voltado para jogadores profissionais e amadores que podem disputar entre cinco categorias disponíveis: feminino, masculino, juvenil, scratch e golfistas da madrugada.

O evento será aberto também para quem deseja apenas assistir aos jogos. A estimativa dos organizadores é que aproximadamente 600 pessoas compareçam por dia de evento, entre jogadores, amantes do esporte, familiares, sócios do clube e demais interessados.

A programação ainda inclui um coquetel de abertura e happy hour com música ao vivo, além da cerimônia de premiação que ocorrerá na tarde de domingo (2).

Considerado um dos eventos mais importantes de Golfe no Nordeste, o campeonato é uma realização do Caxangá Golf & Country Club com apoio da Federação Pernambucana de Golfe (Fepeg), Confederação Brasileira de Golfe (CBGolfe) e Royal & Ancient Golf Club de St. Andrews (R&A, da Escócia).

“Este evento não é apenas para os apaixonados por golfe, mas também para famílias, parceiros e toda a comunidade, para vivenciar de perto a tradição, a beleza do esporte e a integração social que marcam esta edição histórica”, comentou Carolina Sultanum, presidente do Caxangá.

Solidariedade



Este ano, o Aberto de Golfe vai doar 5% do valor arrecadado com as inscrições do evento para a organização Aldeias Infantis SOS, que atua há mais de 70 anos na proteção e cuidado de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade.

A ONG lidera o maior movimento de cuidado do mundo e atua junto a meninas e meninos que perderam o cuidado parental ou estão em risco de perdê-lo.

Serviço

40ª edição do Aberto do Caxangá

Data: De 30 de outubro a 2 de novembro

Local: Caxangá Golf & Country Club - Av. Caxangá, n.º 5362, Iputinga, Recife-PE

