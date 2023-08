A- A+

Tênis Aberto Pernambucano de Tênis será realizado no Recife em setembro; inscrições estão abertas Competição acontecerá no Splash Center Tennis, na Zona Sul

De 15 a 24 de setembro, o Recife será palco de mais uma competição de tênis. O Squash Tennis Center, na Zona Sul da capital pernambucana será palco do Aberto Pernambucano de Tênis, competição que vai reunir os principais tenistas do Estado, além de outros nomes da modalidade espalhados pelo País. O torneio vai gerar pontos para o ranking pernambucano. As inscrições estão abertas até o dia 08 de setembro.

Com premiação em dinheiro, que varia entre R$ 200 e R$ 2.000 o Aberto Pernambucano de Tênis será realizado em diferentes categorias, no intuito que diversos amantes do esporte possam participar da primeira edição do certame.

O masculino ficará dividido nas categorias 2ª Classe, 3ª Classe, 4ª Classe, 5ª Classe e Duplas (Soma 5). Já no feminino, as atletas serão separadas entre Classe A e Classe B.

Diretora da competição, Mônica Barros falou sobre a expectativa do evento. A organização pretende receber mais de 200 atletas durante as duas semanas de disputa. "Estamos como uma estrutura de sete quadras cobertas, que serão utilizadas durante os dias do evento. Esperamos receber 232 atletas espalhados por todas as categorias", declarou.

Durante o mesmo período do Aberto Pernambucano de Tênis, o Squash Tennis Center vai sediar, entre os dias 22 e 24 de setembro, o Nordestão de Squash - Etapa Recife.

Interessados em participar do Aberto Pernambucano de Tênis ou do Nordestão de Squash podem fazer a inscrição através do site oficial do evento: www.atpe2023.com. Os valores custam R$ 180 (simples) e R$ 360 (duplas).

