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Copa do Mundo Cerimônia de abertura marca início da Copa do Mundo de 2026 Shakira, J. Balvin e outros astros latinos performam na abertura do torneio

A Copa do Mundo de 2026 começou nesta quinta-feira (11) com uma cerimônia de abertura que terá estrelas como a cantora colombiana Shakira e o tenor italiano Andrea Bocelli, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

O show acontece sobre uma lona que cobre todo o gramado do lendário estádio da capital mexicana, que será palco do jogo de abertura pela terceira vez na história do torneio.

A primeira atração foi a banda mexicana Maná, com seu clássico "Oye mi amor", seguida pelo cantor pop venezuelano Danny Ocean e pelo grupo Los Ángeles Azules.

O público cantou junto as músicas, acompanhadas por uma coreografia que incluía dançarinos com trajes indígenas e mulheres em trajes típicos.

"Viva o México!", gritaram mais de uma vez das arquibancadas, enquanto o Estádio Azteca vinha abaixo.

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