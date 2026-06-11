Cerimônia de abertura marca início da Copa do Mundo de 2026
Shakira, J. Balvin e outros astros latinos performam na abertura do torneio
A Copa do Mundo de 2026 começou nesta quinta-feira (11) com uma cerimônia de abertura que terá estrelas como a cantora colombiana Shakira e o tenor italiano Andrea Bocelli, no Estádio Azteca, na Cidade do México.
O show acontece sobre uma lona que cobre todo o gramado do lendário estádio da capital mexicana, que será palco do jogo de abertura pela terceira vez na história do torneio.
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A primeira atração foi a banda mexicana Maná, com seu clássico "Oye mi amor", seguida pelo cantor pop venezuelano Danny Ocean e pelo grupo Los Ángeles Azules.
O público cantou junto as músicas, acompanhadas por uma coreografia que incluía dançarinos com trajes indígenas e mulheres em trajes típicos.
"Viva o México!", gritaram mais de uma vez das arquibancadas, enquanto o Estádio Azteca vinha abaixo.