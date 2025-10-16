Qui, 16 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta16/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Olimpíadas de Inverno

Olimpíadas de Inverno de 2026: cerimônia de abertura acontecerá em quatro sedes

O tradicional desfile dos atletas será realizado em San Siro, epicentro da abertura de abertura, mas também terá destaque Cortina d'Ampezzo, Livigno e Predazzo

Reportar Erro
San Siro recebe os jogos do Inter e do Milan e tem capacidade para 60 mil pessoasSan Siro recebe os jogos do Inter e do Milan e tem capacidade para 60 mil pessoas - Foto: PIERO CRUCIATTI/AFP

A abertura de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 (6 a 22 de fevereiro) ocorrerá simultaneamente em quatro locais, incluindo o estádio de futebol de San Siro, em Milão, anunciou nesta quinta-feira (16) o comitê organizador de Milão-Cortina 2026.

Leia também

• Hugo Calderano e Bruna Takahashi são campeões do Pan-Americano nos EUA

• Simone Biles não descarta competir nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028

O tradicional desfile dos atletas será realizado em San Siro, epicentro da abertura de abertura, mas também terá destaque Cortina d'Ampezzo, Livigno e Predazzo, sedes das provas de esqui alpino, snowboard, esqui estilo livre e esqui nórdico, respectivamente.

“É um desfile que deve transmitir na tela a sensação de estarmos todos juntos. É a primeira vez que os atletas que já estiveram na montanha [para suas provas] poderão participar”, destacou Andrea Varnier, presidente do comitê organizador dos Jogos de 2026.

As delegações nacionais poderão decidir em qual local desfilarão suas portas-bandeiras, um homem e uma mulher por delegação. A Itália contará com especificações com quatro.

Os organizadores, no entanto, mantêm discrição sobre o espetáculo, que será "uma homenagem ao espírito italiano", com figuras como Leonardo da Vinci, e "uma mensagem de paz para o mundo", antecipou seu diretor artístico Marco Balich, que já idealizou as cerimônias dos Jogos de Inverno de Turim em 2006 e de Verão no Rio em 2016.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Jogos Olímpicos (@jogosolimpicos)

San Siro, recinto que habitualmente recebe os jogos do Inter e do Milan, tem capacidade para 60 mil pessoas.

Os ingressos mais caros para assistir à noite podem ultrapassar os 2 mil dólares (quase 11 mil reais).

Embora o orçamento da cerimônia seja "muito inferior" aos Jogos anteriores; Paris 2024 e Pequim 2022, indicou Andrea Varnier.

Por enquanto, foi anunciada a presença da atriz italiana Matilda de Angelis.

O espetáculo, de duas horas e meia, contará também com uma homenagem ao estilista italiano Giorgio Armani, milanês e amante do esporte, falecido em setembro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter