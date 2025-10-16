Olimpíadas de Inverno de 2026: cerimônia de abertura acontecerá em quatro sedes

A- A+

A abertura de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 (6 a 22 de fevereiro) ocorrerá simultaneamente em quatro locais, incluindo o estádio de futebol de San Siro, em Milão, anunciou nesta quinta-feira (16) o comitê organizador de Milão-Cortina 2026.

O tradicional desfile dos atletas será realizado em San Siro, epicentro da abertura de abertura, mas também terá destaque Cortina d'Ampezzo, Livigno e Predazzo, sedes das provas de esqui alpino, snowboard, esqui estilo livre e esqui nórdico, respectivamente.

“É um desfile que deve transmitir na tela a sensação de estarmos todos juntos. É a primeira vez que os atletas que já estiveram na montanha [para suas provas] poderão participar”, destacou Andrea Varnier, presidente do comitê organizador dos Jogos de 2026.

As delegações nacionais poderão decidir em qual local desfilarão suas portas-bandeiras, um homem e uma mulher por delegação. A Itália contará com especificações com quatro.

Os organizadores, no entanto, mantêm discrição sobre o espetáculo, que será "uma homenagem ao espírito italiano", com figuras como Leonardo da Vinci, e "uma mensagem de paz para o mundo", antecipou seu diretor artístico Marco Balich, que já idealizou as cerimônias dos Jogos de Inverno de Turim em 2006 e de Verão no Rio em 2016.

San Siro, recinto que habitualmente recebe os jogos do Inter e do Milan, tem capacidade para 60 mil pessoas.

Os ingressos mais caros para assistir à noite podem ultrapassar os 2 mil dólares (quase 11 mil reais).

Embora o orçamento da cerimônia seja "muito inferior" aos Jogos anteriores; Paris 2024 e Pequim 2022, indicou Andrea Varnier.

Por enquanto, foi anunciada a presença da atriz italiana Matilda de Angelis.

O espetáculo, de duas horas e meia, contará também com uma homenagem ao estilista italiano Giorgio Armani, milanês e amante do esporte, falecido em setembro.

