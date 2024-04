Abertura, mascotes, chama olímpica: o que se sabe até agora sobre os Jogos de Paris

A- A+

Faltando 100 dias para os Jogos de Paris, a expectativa para o evento só aumenta. Enquanto muitos atletas ainda correm por uma vaga em suas respectivas competições, algumas definições já estão mais do que certas. Como a cerimônia de abertura no rio Sena, o mascote e o formato das medalhas. Confira abaixo.

Como será a cerimônia de abertura de Paris-2024?

Esqueça a festa no centro de um estádio seguida pelo desfile dos atletas no entorno do gramado. Ao contrário do que tradicionalmente acontece, a cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris será no rio Sena. Cada delegação nacional percorrerá um trecho das águas dentro um barco. A viagem será de leste para oeste, com os 10.500 atletas passando pelo centro de Paris num trecho de cerca de 6 quilômetros. Confira algumas das atrações turísticas que serão contempladas no percurso.

Notre-Dame de Paris

Museu do Louvre

Pont des Arts

Pont Neuf

Pont Alexandre III

Museu d’Orsay

Atletas aparecerão no palco ao lado das atrações musicais, para quebrar a ideia de separação entre eles. Já para o público muda a experiência e também o acesso. Há, sim, venda de ingressos para assistir à cerimônia nos setores inferiores, entre a ponte Austerlitz e a ponte de Iéna. Mas, nos superiores, a entrada será gratuita. Cerca de oitenta telões e caixas de som estarão instaladas para dar conta das centenas de milhares de pessoas esperadas.

Quem vai acender a pira olímpica dos Jogos de Paris?

Como se sabe, este costuma ser um dos segredos mais bem guardados de qualquer edição de Olimpíada. Desta vez não é diferente. Mas já há um grande nome cotado no país: Marie-Jose Perec, velocista tricampeã olímpica e considerada uma lenda viva do esporte francês. A própria já afirmou que ficaria muito honrada se for escolhida. Mas disse que preferia fazer parte de uma equipe que incluísse paratletas, para reforçar a ideia de Jogos acessíveis (uma das principais bandeiras dos organizadores).

- Acho que uma equipe inclusiva será a melhor mensagem que a França poderia mandar nesses tempos sombrios - disse Perec em novembro.

Outros nomes cotados também são de tricampeões olímpicos. Como a ex-nadadora Laure Manadou, o judoca Teddy Riner e o jogador de handebol Nikola Karabatic. Os dois últimos, por ainda estarem em atividade e competirem nos Jogos deste ano, são menos prováveis.

A cerimônia de acendimento do fogo olímpico ocorreu nesta terça, em Olímpia, na Grécia. A chama chegará por mar a Marselha, de barco, no dia 8 de maio. A partir daí, a rota inclui territórios ultramarinos, como a Guiana Francesa, Guadalupe e Martinica.

Qual é o mascote dos Jogos?

As mascotes foram reveladas em 2022 e possuem um formato inusitado. As Phryges (olímpica e paralimpica) são inspiradas no barrete frígio, também chamado no país de gorro da liberdade. Trata-se de uma espécie de touca, da cor vermelha, usada pelos republicanos franceses que lutaram pela tomada da Bastilha, evento de 1789 que culminou com a instalação da primeira república francesa em 1792.

- Escolhemos um ideal em vez de um animal - disse o presidente do comitê organizador de Paris-2024 Tony Estanguet quando as mascotes foram reveladas.

Como serão as medalhas de Paris-2024?

O design das medalhas foi revelado em fevereiro. O grande diferencial das 5.084 peças que serão distribuídas é a peça central de ferro no formato hexagonal que já fez parte da Torre Eiffel. Ela pesa 18 gramas e vem de pedaços da torre removidos durante obras de reforma ao longo do século XX. Como parte da caracterização, receberam uma gravação com a logomarca dos Jogos de Paris.

